Feria de la Torta CDMX 2026: Fechas, horarios y artistas

Feria de la Torta CDMX 2026

La Feria de la Torta del 2026 ya llegó a la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, y además de la oferta culinaria que tienen, en esta ocasión también se contará con la participación de varios artistas.

Este 2026 la Feria de la Torta del 2026 comenzó de una manera especial, pues con una torta gigante de una longitud de 100 metros y un peso de 1.5 toneladas lograron romper un Récord Guinness.

La Feria de la Torta del 2026 se inauguró este miércoles, y las personas podrán asistir a la alcaldía Venustiano Carranza hasta el domingo 2 de agosto para disfrutar de muchos sabores y variedad de este platillo.

Feria de la Torta CDMX 2026

Las personas que quieran disfrutar de la gran variedad que ofrece la Feria de la Torta 2026 podrán acudir a la alcaldía Gustavo A. Madero hasta el 2 de agosto en un horario de 10:00 a 22:00 horas.

La Feria de la Torta CDMX 2026 se llevará a cabo en la explanada de la alcaldía, ubicada en Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso 219, Jardín Balbuena, y el acceso es totalmente gratuito.

En esta ocasión la Feria de la Torta CDMX 2026 contará con más de 90 expositores que ponen a disposición de los usuarios este platillo desde varios costos, pues estos son establecidos dependiendo los ingredientes y el lugar en el que se compren.

Además de poder ir a pasar un rato agradable en compañía de familias y amigos, las personas podrán disfrutar de las peresentaciones musicales que estará en cada uno de los días en la Feria de la Torta.

Los artistas que se presentarán el viernes 31 de julio, sábado 1 de agosto, y domingo 2 de agosto son los siguientes:

31 de julio de 11:00 a 12:00 Víctor La Voz Romántica

31 de julio de 12:00 a 13:00 Ricardo Vera

31 de julio de 13:00 a 14:00 Los del Estilo

31 de julio de 14:30 a 15:30 Vandiz Mambo

31 de julio de 15:30 a 15:45 DJ

31 de julio de 15:45 a 17:30 Cumbia Dinamita

31 de julio de 17:30 a 17:45 DJ

31 de julio de 17:45 a 19:45 Jaime Varela “Tributo a Juan Gabriel”

31 de julio de 19:45 a 20:00 DJ

31 de julio de 20:00 a 22:00 Yaguaru

31 de julio de 22:00 a 22:15 DJ

31 de julio de 22:15 a 00:15 Show Michael Jackson

31 de julio de 00:15 a 00:30 DJ

31 de julio de 00:30 a 02:30 Leo Romero

1 de agosto de 11:00 a 12:00 Alejandro Molina

1 de agosto de 12:00 a 13:00 Los Chombos Tropical

1 de agosto de 13:00 a 14:00 Los Ojos de Frida

1 de agosto de 14:00 a 15:00 Chirrinfleto Payasito

1 de agosto de 15:00 a 17:00 Con Alma de Mujer

1 de agosto de 17:00 a 17:15 DJ

1 de agosto de 17:15 a 18:15 Payaso Chanclas

1 de agosto de 18:15 a 18:30 DJ

1 de agosto de 18:30 a 21:45 Laureano Brizuela

1 de agosto de 21:45 a 22:00 DJ

1 de agosto de 22:00 a 00:00 Millonario

1 de agosto de 00:00 a 00:15 DJ

1 de agosto de 00:15 a 01:30 Vandiz Mambo

2 de agosto de 11:00 a 12:00 José Guadalupe

2 de agosto de 12:00 a 13:00 Alejandro Molina

2 de agosto de 13:00 a 14:00 Los Ojos de Frida

2 de agosto de 15:00 a 16:15 El Costeño

2 de agosto de 16:15 a 16:30 DJ

2 de agosto de 16:30 a 17:30 Chirrinfleto Payasito

2 de agosto de 17:30 a 17:45 DJ

2 de agosto de 19:00 a 20:30 Danny Fran

2 de agosto de 20:30 a 21:00 DJ

2 de agosto de 21:00 a 22:30 Natalia Jiménez

2 de agosto de 22:30 a 23:00 DJ

2 de agosto de 23:00 a 01:00 Los Askis

2 de agosto de 01:00 a 02:15 Leo Romero

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.