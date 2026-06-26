AGS: asisten 8 millones a la Feria de San Marcos

LA GOBERNADORA de Aguascalientes, Tere Jiménez, recibió el Informe de Resultados de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) 2026, cuyos indicadores reflejan una edición que fortaleció la proyección nacional e internacional del estado.

“Nos debemos sentir muy orgullosos los aguascalentenses, porque aquí se vive lo que es el buen México, aquí se vive donde queremos vivir: en el México seguro, de paz, que trabaja, que se esfuerza, que lucha, que se levanta todos los días a seguir adelante”, sostuvo.

El presidente del Patronato de la FNSM, José Ángel González Serna, informó que, durante la edición 2026, se registraron más de ocho millones de visitas y una derrama económica superior a los 10 mil millones de pesos, cifras que consolidan a la verbena abrileña como uno de los principales motores económicos, turísticos y culturales del país.

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La actividad generada durante el periodo ferial permitió la creación de 35 mil 120 empleos temporales, de los cuales 12 mil 292 fueron directos y 22 mil 828 indirectos. Además, la ocupación hotelera y el hospedaje por plataformas como Airbnb alcanzaron 92 por ciento los fines de semana, reflejo de la intensa actividad turística registrada durante la feria.

La estrategia integral de seguridad implementada, que incluyó el despliegue de miembros de seguridad y emergencia, así como el uso de tecnología de vanguardia para la vigilancia y prevención, permitió que el evento concluyera con saldo blanco, a pesar de la elevada afluencia.