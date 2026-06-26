Se acabó la “pausa”

Siete años y varios gestos de distensión tuvieron que mediar para que finalmente se estableciera una ruta de salida a la “pausa” que el expresidente López Obrador se sacó de la manga casi al principio de su sexenio, tras no tener una repuesta favorable a su exigencia de disculpas a la Corona de España por los abusos de La Conquista. En su momento quedó claro que hubo varias fallas en el procesamiento de esa solicitud, de la cual derivaron malos entendidos y tensiones innecesarias en una relación que ni siquiera se apreciaba como desigual. Por suerte llegaron nuevos tiempos y ayer arrancó una nueva etapa en la relación bilateral México-España en la que la Presidenta Sheinbaum y el rey Felipe VI, en un encuentro en Palacio Nacional, “coincidieron en la importancia de profundizar una relación sustentada en la cercanía entre sus pueblos, así como en principios, valores e intereses comunes”, refiere el comunicado oficial. Y sí, “la titular del Ejecutivo federal destacó los recientes gestos de España en favor del reconocimiento de los pueblos originarios”, pero lo hizo con la diplomacia que siempre debe mediar entre naciones. Ahí el dato.