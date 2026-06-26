¿Y la unidad?

Nos hacen ver que no importa cuántas veces los líderes y portavoces de la 4T se esfuercen para prometer que estarán unidos rumbo a las elecciones intermedias, siempre habrá quien ponga el desorden. Ayer le tocó el comisionado nacional del PT, Jaime Bonilla, quien escaló las diferencias que él ya arrastra desde hace tiempo con Morena en Baja California, para advertir que si la senadora guinda Julieta Ramírez se queda con la candidatura del bloque en ese estado, el Partido del Trabajo prefiere levantarse del juego, recoger sus canicas y competir en solitario. Bonilla —quien, no sobra recordar, fue gobernador de BC entre 2019 y 2021— comentó incluso que si el PT pierde ante cualquier otro perfil morenista aceptará los resultados. “Si nos ganan a la buena en las encuestas lo aceptaremos, siempre y cuando no sea la senadora”, dijo Jaime, quien remarcó que los petistas levantarán sus propias encuestas para evitar lo que él ya ve como alto riesgo de chanchullo en la alianza. ¡Qué tal!