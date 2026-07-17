Salomón Jara inaugura la Feria del Mezcal y de Artesanías 2026 en Oaxaca.

Oaxaca abre sus puertas a la XXVII Feria del Mezcal y Artesanías 2026. Del 17 al 28 de julio, el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) es el epicentro de la tradición y el sabor. Ofrece a visitantes locales y extranjeros una inmersión cultural, con más de 400 expositores en el mes de la Guelaguetza.

El Gobernador Salomón Jara Cruz inauguró el evento, destacando su importancia para la economía regional. “Invitamos a toda la ciudadanía a visitar la feria, donde encontrarán productos hechos por manos oaxaqueñas y disfrutarán las actividades de la Guelaguetza“, expresó.

¿Qué ofrece la Feria del Mezcal y Artesanías 2026?

Con un acceso de 80 pesos, los asistentes explorarán 400 stands: 106 mezcaleros, 208 artesanos, 14 productores de café, 16 de cerveza artesanal, 24 agroindustriales y 20 gastronómicos. Esta amplia oferta asegura una variedad de productos auténticos de Oaxaca.

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La feria es un festival cultural con más de 100 actividades artísticas y culturales, de 11:00 a 22:00 horas. Veinte bandas y agrupaciones locales, como Banda La Mezcalera y la Marimba del Estado de Oaxaca, amenizarán los 12 días del evento, ofreciendo un ambiente festivo y tradicional.

Además, se realizarán mesas de diálogo, encuentros y conferencias relevantes para el sector, como “De Oaxaca al Mundo: 3 claves para llevar tu marca a Europa" y “Promoción Internacional del Mezcal”. También se presentarán libros clave para la cultura de esta bebida destilada.

Se espera superar los 135 mil visitantes del año anterior. Esta afluencia turística, especialmente internacional, proyecta una derrama económica superior a los 36 millones de pesos para la entidad, beneficiando directamente a las familias oaxaqueñas.

El gobernador Salomón Jara Cruz recorrió los pabellones comerciales para dialogar con los maestros destiladores de las distintas regiones. ı Foto: Especial.

La Presidenta del DIF Estatal, Irma Bolaños Quijano, acompañó al Gobernador, subrayando el compromiso social. Los fondos recaudados por la venta de boletos se destinarán íntegramente al programa Hogar Primavera, apoyando causas sociales en el estado.

En su XXVII edición, la Feria del Mezcal y Artesanías consolida la identidad oaxaqueña. Impulsa el desarrollo económico y cultural, reafirmando a Oaxaca como destino turístico de primer nivel en México.

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JVR