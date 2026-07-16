Invita Sectur Oaxaca a disfrutar de más de 20 actividades artísticas y culturales durante julio

Con motivo de Julio mes de la Guelaguetza, el Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), invita la ciudadanía, visitantes locales e internacionales a disfrutar de 23 actividades artísticas y culturales que se realizarán en diferentes municipios de las ocho regiones de la entidad.

Estos espacios van desde ferias gastronómicas, calendas y exposiciones artesanales.

El 16 de julio inicia la Feria Gastronómica y Artesanal de Teotitlán del Valle, la cual se instalará de 9:00 a 19:00 horas y se mantendrá hasta el 31 de julio. Además del 17 al 18 se realizará el Corona Rally Oaxaca a partir de las 10:00 horas, el mismo recorrerá diferentes puntos del estado como la Heroica Ciudad de Huajuapan de León y Oaxaca de Juárez.

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Durante el 18 de julio tendrá lugar la primera Calenda Cultural a partir de las 6 de la tarde en la Fuente de las Ocho Regiones y culminará en la Plaza de la Danza. Durante el mismo día y hasta el 19 de julio se realizará la Segunda Feria de los Moles en la explanada municipal de San Pablo Villa de Mitla desde las 9:00 horas.

A las 10:00 horas del 20 de Julio inicia la Guelaguetza de Reyes Etla en la comunidad municipal de Las Peñitas. Durante la misma fecha, a las 17:00 horas y hasta el 22 de julio se celebrará la Fiesta Patronal de Magdalena Jaltepec.

De igual forma durante el 20 y 27 de julio San Antonino Castillo Velasco presentará la Guelaguetza “Danny Xtë Suzén” a las 16 horas. En tanto, los 23 y 24 de tendrá lugar el Festival de los Moles en el Centro Gastronómico de Oaxaca de Juárez desde las 14:00 hasta las 18:00 horas.

Tlacolula de Matamoros se vestirá de gala el 24 de julio a las 12:00 horas con la Quinta Edición del Día de la Marmota Monumental. Durante la misma fecha hasta el día 26 ,en San José del Progreso, tendrá lugar la Expo Venta Artesanal desde las 9:00 horas en el Auditorio Municipal.

A la misma fecha y hora celebrarán la Octava Expo Feria Artesanal y Gastronómica en Santa Ana del Valle hasta el 27 de julio. Posteriormente, el día 25 tendrá lugar la Exposición de Máscaras de la Cultura Afrodescendiente y Fotografía Ofrenda de Oaxaca en Villa de Etla a las 18:00 horas.

La comunidad de San Esteban Atatlahuca albergará al Décimo Primera Feria del Hongo del 24 al 26 de julio desde las 7:00 horas. Mientras la Villa de Etla celebrará Actividades Deportivas de la Guelaguetza 2026 los días 25 y 26 de, a partir de las 10:00 horas, en el Centro de la población.

Durante los mismos días tendrá lugar la Feria del Trigo y sus Derivados a partir de las 10 de la mañana, en la explanada del Carrizal, en Díaz Ordaz, Tlacolula de Matamoros. La Expo Feria de la Cantera 2026 se realizará del 25 de julio al 2 de agosto, de 8 de la mañana a 10 de la noche, en la explanada municipal de Magdalena Apazco.

En Soledad Etla llevarán a cabo el Festival del Globo de Papel China el 26 de julio de 7 de la mañana a 10 de la noche unidad deportiva de Matadamas. Durante la misma fecha a las 10:00 horas celebrarán la Décimo Segunda Edición de la Feria del Nicuatole y Derivados del Maíz 2026.

La Guelaguetza Mágica 2026, se realizará el 26 de julio a las 11 de la mañana en El Mercado de Artesanías de San Pablo Villa de Mitla. Durante la misma fecha festejarán la Guelaguetza 2026 de San Pablo Villa de Mitla, al mediodía.

Finalmente, en San Vicente Coatlán celebrarán la Feria Gastronómica y Artesanal del 22 al 26 de julio. La Gran Fiesta del Mezcal y Fiestas Patronales de Santiago Matatlán tendrá lugar a partir del 23 hasta el día 26 en Santiago Matatlán. Y el 26 de julio a las 16:00 horas festejarán la Quinta Calenda Serrana en el Paseo Juárez el Llano.

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