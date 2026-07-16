Detienen a exdirector de la SECTI Edomex por presunta venta ilegal de plazas docentes

El ex director de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (Secti), Josué Noe Hernández Bocanegra fue detenido en Guanajuato por la venta ilegal de plazas a maestros.

Las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México señalan que el alcance de la operación habría generado ganancias superiores a 700 millones de pesos, de acuerdo con las investigaciones en curso.

Con la detención de Hernández Bocanegra suman tres exdirectores detenidos por la presunta venta de plazas.

La investigación involucra a 33 personas que encabezaron una red delictiva de venta de plazas docentes que operó desde 2021 en la Secretaría de Educación y posteriormente en la Oficialía Mayor.

#FiscalíaEdoméxInforma



La #FiscalíaEdoméx obtuvo vinculación a proceso en contra de 26 sujetos investigados por un esquema delictivo de simulación en la asignación de plazas de diversas dependencias del gobierno del #Edoméx, por su probable responsabilidad en los delitos de… pic.twitter.com/IAdCCb7FNP — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) July 3, 2026

¿Qué se sabe del caso?

El 3 de julio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer avances de una investigación por un presunto esquema de manipulación y explotación ilegal de plazas dentro del Gobierno del Estado de México, el cual operaba desde 2021 y que derivó en la acción penal contra 33 exservidores públicos, funcionarios y particulares.

De acuerdo con la dependencia, 26 personas ya fueron vinculadas a proceso, mientras que otros implicados continúan en distintas etapas legales. Entre los investigados figuran dos exsubsecretarios, dos exdirectores generales, delegados administrativos, coordinadores, directores de área y subdirectores, quienes laboraron en dependencias como las secretarías de Finanzas, Educación y Seguridad, además de la Oficialía Mayor y la actual Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

La Fiscalía explicó que el grupo presuntamente asignaba plazas docentes a personas que no desempeñaban ninguna función, conocidas como “aviadores”, quienes cobraban salarios sin trabajar.

Asimismo, detectó la participación de “reclutadores”, encargados de captar familiares, amigos y conocidos para integrarlos al esquema, así como de personal administrativo que autorizaba altas irregulares en los sistemas de nómina.

Las investigaciones también revelaron 459 movimientos de alta de personal con presuntas irregularidades y señalaron que los involucrados habrían obtenido más de 96 millones de pesos únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026, además de beneficiarse con salarios, prestaciones y otras percepciones económicas derivadas de plazas presuntamente fraudulentas.

Como parte del expediente, la FGJEM aseguró que el caso está sustentado en 30 tomos de investigación con aproximadamente 12 mil fojas, entrevistas, peritajes, inspecciones y análisis documentales. Además, indicó que las conductas investigadas podrían configurar los delitos de fraude y abuso de autoridad, por lo que las penas podrían acumularse conforme avance el proceso judicial.

La detención de Josué Noe Hernández Bocanegra, exdirector de la Oficialía Mayor de la SECTI, se suma a esta investigación y representa un nuevo avance en las indagatorias sobre la presunta red de venta ilegal de plazas docentes que, según la Fiscalía, operó durante varios años dentro de la administración estatal.

Por lo antes señalado, se estableció que los presuntos intervinientes llevaron a cabo, de manera sistemática, conductas que les permitieron obtener de forma ilícita más de 96 millones de pesos, tan solo en el periodo comprendido de enero de 2025 a febrero de 2026, tras recibir… pic.twitter.com/YTvD7SHLq6 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) July 3, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT