‘No se descarta la participación de nadie’: Fiscalía por ataque a regidora de Tecate

La Fiscalía General del Estado de Baja California investiga la posible complicidad de elementos de la Policía Municipal de Tecate en el atentado contra la regidora María de Jesús Quijada y su esposo Jesús Pereida quien perdió la vida en ataque.

En entrevista con medios locales la fiscal general María Elena Andrade Ramírez, fue enfática al señalar que ninguna persona está fuera del radar de las autoridades.

“No se descarta la participación de nadie, y el mensaje hacia la familia, como se lo hice saber a su señor padre hace un momento, es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó la funcionaria.

Sobre el posible móvil del atentado contra la regidora, la fiscal dijo que aún es prematuro determinar si el objetivo directo era la regidora o su esposo. “Ahorita yo creo que es muy temprano para deslindar cualquier situación de víctima; los dos son víctimas”.

🎯 Fiscalía confirma que el ataque fue directo y planeado.



La fiscal de Baja California, Elena Andrade, aseguró que las primeras evidencias apuntan a una agresión organizada y advirtió que no se descarta la participación de nadie. pic.twitter.com/NrHPjV0SsY — Político MX (@politicomx) July 15, 2026

Este miércoles el padre de la regidora de Tecate, Baja California, confirmó que su hija se encuentra fuera de peligro tras el ataque armado.

“Quiero darles las gracias a todos, me acaban de hablar de Estados Unidos en el hospital que se está y me dijeron que gracias a dios mi hija está fuera de peligro”, dijo.

El padre de la funcionaria informó que hasta el momento no ha tenido comunicación con ninguna autoridad ni tampoco con la familia de su yerno.

El ataque contra la regidora María Quijada Maldonado y su esposo ocurrió alrededor de las 17:00 horas del martes 14 de julio, sobre la calle Coyuca, en la colonia Hacienda, en el municipio de Tecate. Durante el atentado, habría resultado también lesionada la hija de la regidora quien viajaba con ellos al momento de los hechos.

Luego de la situación, el Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades de Baja California para esclarecer la agresión armada con la funcionaria y su familia.

Al mismo tiempo informó el miércoles que fue hallado un vehículo incendiado a tres kilómetros del ataque contra la regidora morenista. Autoridades federales detallaron que la unidad cuenta con características coincidentes con la usada por los agresores, quienes no han sido detenidos hasta el momento.

María Jesús Quijada Maldonado, regidora del Ayuntamiento de Tecate, Baja California. Foto; IG, @mariaquijadatkt

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