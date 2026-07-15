Localizan vehículo presuntamente utilizado por los agresores de María de Jesús Quijada

El Gabinete de Seguridad federal informó este miércoles que fue hallado un vehículo incendiado a tres kilómetros del ataque contra la regidora morenista María de Jesús Quijada y su familia en Tecate, Baja California.

A través de un comunicado, las autoridades federales detallaron que la unidad cuenta con características coincidentes con la usada por los agresores, quienes no han sido detenidos hasta el momento.

La tarde del martes 14 de julio de 2026, la familia de María de Jesús Quijada agredida con armas de fuego, cuando se encontraba llegando a su domicilio.

Su esposo, Jesús Pereida, murió por las lesiones de bala, mientras que la regidora y su hija, de 15 años, resultaron lesionadas; ambas fueron trasladadas a un hospital en Estados Unidos.

Jesús Pereida se desempeñó como funcionario durante la administración del también morenista Jaime Bonilla Valdez.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades de Baja California para esclarecer la agresión armada con la funcionaria y su familia.

En ese sentido, ambos niveles de gobierno han obtenido y analizan videograbaciones de cámaras de vigilancia para identificar y detener a los responsables.

El anuncio del Gabinete de Seguridad se da horas después de que la fiscalía de Baja California anunciara que abrió una carpeta de investigación por la agresión directa en contra de la morenista María Quijada y su familia.

Con relación a los hechos ocurridos en Tecate, Baja California, referidos durante la conferencia de prensa “Las Mañaneras del Pueblo”, el Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/b028LyukrN — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 15, 2026

Te puede interesar:

- DEA acusa conexión Gobierno-narco; aquí le reviran con cifras: “carece de sustento”

- Los homicidios bajan 48% en 20 meses

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR