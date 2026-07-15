C5 Ambiental refuerza vigilancia y protección ambiental en Nuevo León

Nuevo León puso en marcha el primer C5 Ambiental de México, como parte del legado de infraestructura pública que dejó el mundial, impulsado por el Gobernador Samuel García Sepúlveda para fortalecer la vigilancia ambiental y la seguridad.

Este centro combina inteligencia ambiental para monitorear en tiempo real la calidad del aire y la seguridad pública, lo que permite actuar contra los delitos ambientales.

Funciona con monitoreo permanente en 15 estaciones fijas y 2 unidades móviles del SIMA, además de la participación de 500 elementos de la División Ambiental para vigilancia y respuesta.

Con operatividad 24/7, el C5 Ambiental permite atender contingencias, tolvaneras y reportes ambientales con mayor capacidad de respuesta.

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FGR