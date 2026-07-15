Se registra bloqueo en el kilómetro 21 de la autopista Acapulco - Chilpancingo

La vía es obstaculizada con diversos objetos.

Con dirección a la capital de la entidad

La mañana de este miércoles se tuvo el reporte de un bloqueo en el kilómetro 21 de la autopista Acapulco - Chilpancingo, el cual ya registra afectaciones vehiculares.

La vía es obstaculizada con diversos objetos.

Pobladores bloquean la vialidad, ya que señalar que Capufe cerró un acceso de emergencia.

A las 8:00 horas, los inconformes cerraron la vía federal.

Aseguraron que el cierre realizado por Capufe afectó a comunidades.

Indicaron que por dicho acceso trasladan a enfermos, mujeres embarazadas y accidentados.

Debido a que la comunidad no cuenta con hospitales, las personas deben ser dirigidas a Acapulco, Chilpancingo o la Ciudad de México.

Buen día @CAPUFE , hay un cierre en la autopista del Sol, en el tramo Acapulco-Chilpancingo ¿me podrías decir de que tipo es? — Paco L. Mandujano (@paquillo_1) July 15, 2026

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FGR