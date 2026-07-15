Bajan los homicidios en casi todo el país, pero en Colima suben 5%

EL CONDUCTOR de una camioneta fue asesinado a balazos mientras circulaba sobre el Tercer Anillo Periférico, en la ciudad de Colima, el 2 de junio pasado.

Mientras que en 29 entidades federativas del país los homicidios dolosos reportaron una disminución incluso de más de 80 por ciento, como en el caso de San Luis Potosí, en Colima los asesinatos tuvieron un incremento de cinco por ciento, al contrastar el primer semestre de 2025 y de 2026.

De acuerdo con la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros seis meses de 2026 se registraron en la entidad 295 víctimas, mientras que en 2025 se documentaron 281 crímenes de personas.

El Dato: DURANTE los primeros 5 meses de 2026, Colima registró 249 homicidios dolosos, lo que representó un aumento de 9.2% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Por el contrario, las cifras federales presentadas ayer posicionan a San Luis Potosí como la entidad que ocupa el primer lugar nacional en reducción de homicidios, al representar sólo 0.3 por ciento del total en México.

TE RECOMENDAMOS: Trabajo con productores Edomex entrega apoyos al campo en Atlacomulco

COCIENTE MAYOR. Las estadísticas del Gobierno federal señalan que durante el primer semestre de 2026 se reportó un promedio diario de homicidios de 49.7, que es el más bajo desde 2016 en el país, cuando se dio cuenta de 47.7.

Esto significa que cada entidad federativa tuvo un promedio de 1.55 víctimas por día; sin embargo, en Colima, gobernada por la morenista Indira Vizcaíno, dicha media se eleva a 1.62 personas asesinadas cada 24 horas.

En el reporte oficial también se menciona que en junio de 2026 hubo una reducción de 41 homicidios dolosos diarios a nivel nacional en comparación con septiembre de 2024, ya que el promedio pasó de 86.9 a 45.4.

8 entidades concentran 54% del total de homicidios

Otro de los datos que da a conocer el informe es que, del 6 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, han sido detenidos mil 674 extorsionadores.

También se desarticularon y desmantelaron en ese lapso dos mil 627 laboratorios para la elaboración de metanfetaminas, con el aseguramiento de más de tres millones de litros y 917 kilogramos de sustancias químicas.

Además, se aseguraron mil 340 reactores de síntesis orgánica, 900 condensadores y 233 destiladores.

11 mil 325 delitos cometidos de enero a mayo en el estado

De octubre de 2024 a junio de 2026 fueron detenidas 59 mil 582 personas y se incautaron 98 toneladas de droga y cinco millones 546 mil 100 pastillas de fentanilo, así como 31 mil 366 armas de fuego.

EL MENOS PACÍFICO. De acuerdo con el Índice de Paz México, Colima se ubicó, por cuarto año consecutivo, como el estado menos pacífico del país, afectado por la disputa del puerto de Manzanillo para el tráfico de precursores químicos de fentanilo.

El indicador también menciona que el estado ha registrado el mayor deterioro en materia de paz desde 2015, ya que sus tasas de crímenes de la delincuencia organizada y delitos con violencia han aumentado más de cinco veces, su tasa de delitos cometidos con armas de fuego aumentó más de tres veces y su tasa de homicidios también se triplicó.

Además, por segundo año al hilo, Manzanillo tuvo la tasa de asesinatos más alta entre los principales municipios del país, con 150 por cada 100 mil habitantes.

En 2025, la entidad también se ubicó como la de mayor deterioro en su tasa de delitos graves, y prueba de ello es que tuvo el índice de delitos cometidos con armas de fuego más alto del país por cuarto año, con 68.9 incidentes por cada 100 mil habitantes.

Además, desde 2015 su impacto económico de la violencia ha aumentado más de 150 por ciento y el impacto económico per cápita de la violencia fue de 70 mil 123 pesos por persona.

La factura de la violencia para Colima alcanzó 59.1 mil millones de pesos el año pasado, equivalente a 29.8 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), casi tres veces más que el promedio nacional.

AGUDA CRISIS. Como ejemplo de la violencia que se vive en Colima, el mes pasado ocho personas fueron asesinadas en diferentes hechos en la capital y en Coquimatlán, en donde una familia fue masacrada en su propio domicilio.

En el primero de los episodios, un hombre y dos mujeres fueron ultimados a balazos, mientras tres menores de edad resultaron lesionados en la colonia Bosques del Sur, en la capital.

En otro hecho, que tuvo lugar en la colonia El Tívoli de la capital del estado, dos hombres fueron acribillados afuera de un domicilio localizado sobre la calle 18 de Marzo.

En acciones distintas, en la colonia Gustavo Vázquez Montes, una mujer y un hombre fueron asesinados a balazos; la primera, sobre la calle Grillo; el segundo, en la calle José Antonio Díaz, barrio La España del centro de la ciudad.

Mientras tanto, en la carretera Coquimatlán-Jala, a la altura del río Los Amiales, un hombre que viajaba en una motocicleta fue ultimado a tiros.