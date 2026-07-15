Capturan a tirador de la Vía Atlixcáyotl, Puebla

LA POLICÍA estatal y elementos del Ejército realizaron ayer el operativo en el fraccionamiento Santa Fe, ciudad de Puebla, en el que se dio la aprehensión de Rafael “N”.

Rafael “N”, identificado como el presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, fue detenido durante la madrugada de ayer en un cateo realizado en el fraccionamiento Santa Fe, ubicado en la zona de La Vista, en Puebla.

La Fiscalía General del Estado indicó que la captura ocurrió tras un enfrentamiento a balazos con agentes federales y ministeriales, luego de que Rafael “N” repelió la operación al abrir fuego contra los agentes que ejecutaban la orden de aprehensión, lo que derivó en un intercambio de disparos.

El Dato: LOS CARGOS que enfrenta son tentativa de homicidio calificado, lesiones y ocho expedientes relacionados con daños en propiedad ajena y ataques peligrosos.

El operativo para su detención generó una intensa movilización de las corporaciones de seguridad y de elementos del Ejército, quienes resguardaron la zona mientras se desarrollaban las diligencias dentro del inmueble.

Al detenido se le relaciona con al menos 10 ataques registrados en distintos días y puntos de la Vía Atlixcáyotl —una de las de mayor importancia en la ciudad de Puebla y que conecta con San Andrés Cholula—, donde automovilistas denunciaron haber sido víctimas de disparos mientras circulaban por esa arteria.

8 años tiene un niño que fue víctima del agresor

En conferencia de prensa, la fiscal general de Puebla, Idamis Pastor, explicó que la detención del tirador de la Atlixcáyotl fue un “trabajo quirúrgico”, ya que el presunto agresor operaba desde un vehículo sin placas y no seguía un horario ni un tramo fijo para atacar a los automovilistas.

Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública (SSP) de la entidad, reconoció que la aprehensión no fue fácil debido al “factor sorpresa” que usaba el detenido.

“Esto ocasionó que tuviéramos que usar más tiempo para darle seguimiento, pero creo que gracias a las labores que hizo el personal de la fiscalía, pudimos identificar y luego materializar el operativo que se realizó a primeras horas”, dijo.

El fiscal de investigación metropolitano, José Luis Hernández González, informó que desde el primer reporte, que fue en abril, comenzó la investigación, aunque fue a principios de junio cuando se presentó la primera denuncia formal, lo que permitió avanzar en el caso. Agregó que existen 10 denuncias en su contra.

“Estos hechos causaron terror y pánico entre la sociedad. Todas las personas habían manifestado que escucharon impactos de arma de fuego y que algunos autos sufrieron afectaciones, pero nadie venía a denunciar y fue hasta que alguien vino a denunciar que pudimos avanzar”, apuntó.

Mencionó que, por estos hechos, hay una persona lesionada y nueve autos que tuvieron impacto de arma de fuego.

También señaló que el presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl contaba con ocho armas debidamente registradas y con licencia.

Medios locales mencionaron que el detenido es un empresario del ramo farmacéutico de origen español.

Se señaló que durante la década de 2010, sus empresas (entre ellas Chudamed Comercial, Grupo Iruña y Antarak) fueron de las principales beneficiarias de adjudicaciones directas millonarias durante la administración del exgobernador Mario Marín Torres, sumando contratos por más de 94 millones de pesos sólo en el año 2010.

En 2013 fue señalado en el estado de Veracruz por presuntas irregularidades en diversos contratos de equipamiento médico del programa Pronaremi, aunque sin condenas penales reportadas. También se le vincula a empresas gasolineras y a un incidente previo donde presuntamente disparó en contra de una tienda de telefonía móvil.