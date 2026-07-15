Rechaza Marina del Pilar Ávila haber traicionado a México; acusa montaje de Jaime Bonilla en audios difundidos

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, negó categóricamente haber traicionado a la patria o entregado información que comprometa la seguridad nacional, la soberanía del país o la integridad de las instituciones mexicanas, en respuesta a los audios difundidos en días recientes.

Durante su mensaje matutino, Ávila Olmeda señaló que lo escuchado en las grabaciones ocurrió en el contexto de una gestión personal relacionada con su visa, y que en ningún momento hubo subordinación ante terceros, entrega de información reservada o afectación a los intereses del país.

Acusa trampa orquestada por el exgobernador Jaime Bonilla





Ávila Olmeda explicó que el año pasado decidió dejar atrás diferencias políticas y personales con el exgobernador Jaime Bonilla, quien le ofreció un encuentro con personas de Estados Unidos para atender el tema de su visa. La reunión, de la que después se difundieron fragmentos, se realizó el 15 de diciembre de 2025 en Tijuana.

Según la Gobernadora, dichas personas se hicieron pasar por agentes e intermediarios de autoridades estadounidenses y le plantearon supuestos cargos y procedimientos judiciales en el extranjero. Ante lo extraño de la situación, dijo, remitió el tema al abogado que había consultado, a quien —afirmó— nunca buscaron ni contactaron.

“Fue una trampa”, afirmó, al sostener que nunca intervinieron agentes o enlaces reales del gobierno de Estados Unidos y que la grabación fue realizada con el único fin de afectarla políticamente, en el arranque del periodo preelectoral.

Señala proceso penal contra Bonilla

La mandataria recordó que Jaime Bonilla enfrenta actualmente un proceso penal por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy, por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, proceso que —dijo— deberá enfrentar ante las autoridades judiciales correspondientes.

Niega manejo de información reservada y cuentas en el extranjero

Ávila Olmeda sostuvo que los audios fueron “burdamente manipulados y completamente sacados de contexto” mediante cortes y montajes, y reiteró que nunca ha proporcionado información confidencial de las Mesas de Seguridad a autoridades extranjeras. Precisó que el intercambio de información entre los gobiernos de Baja California y California es una práctica cotidiana e institucional propia de la condición fronteriza binacional.

Asimismo, aclaró que únicamente posee dos cuentas bancarias, ambas en México, y que no tiene cuentas en el extranjero, tal como —dijo— ya había señalado meses atrás.

Reitera compromiso con Baja California

La Gobernadora anticipó que podrían seguir circulando más fragmentos de la grabación, pero afirmó que el contexto real de la conversación se mantendrá inalterado. Concluyó su mensaje reiterando que su lealtad al pueblo de Baja California y a México es “absoluta e inquebrantable”, y que continuará al frente de su gobierno con responsabilidad, transparencia y compromiso con el combate al crimen organizado hasta el último día de su administración.

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FGR