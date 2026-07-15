Quiénes son los tres adolescentes que asesinaron a Flaviano López en Mexicali y qué penas enfrentarían

Tres adolescentes de 13, 15 y 16 años fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato de Flaviano López Martínez, un militar retirado de 50 años que trabajaba como conductor de la plataforma DiDi en Mexicali, Baja California.

El caso ha llamado la atención porque, al tratarse de menores de edad, dos de ellos con ciudadanía estadounidense, las sanciones que podrían recibir están limitadas por la legislación mexicana en materia de justicia para adolescentes.

Flavio López Martínez, conductor y exmilitar asesinado en Mexicali, Baja California. ı Foto: Especial / La Razón

Así ocurrió el asesinato de Flaviano López

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de julio, cuando Flaviano López aceptó un viaje solicitado por una adolescente de 16 años, quien abordó el vehículo acompañada de su hermano, de 15 años, así como de un amigo de ambos, de apenas 13 años, según la fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez.

Durante el trayecto, uno de los adolescentes sacó un arma de fuego y disparó al conductor en la cabeza para presuntamente apoderarse del automóvil. Tras el ataque, los tres menores trasladaron el cuerpo hasta un terreno ubicado en el fraccionamiento Villas del Colorado, donde prendieron fuego al cuerpo de la víctima .

“...desnudan el cuerpo, lo bajan, fue un uso de violencia y una humillación inclusive del cuerpo, una falta de respeto, lo tiran, lo incendian, bromean inclusive, hacen bromas macabras estando ahí con el cuerpo y finalmente logran prenderle fuego”, detalló la fiscal estatal en declaraciones a la prensa.

Flaviano López fue reportado como desaparecido hasta que su cuerpo fue localizado entre el 9 y el 11 de julio. Además, los tres adolescentes fueron ubicados cuando circulaban en el automóvil robado . Posteriormente, fueron detenidos.

Ficha de búsqueda de Flavio López Martínez, conductor de taxi por aplicación asesinado. ı Foto: Especial

¿Qué penas podrían enfrentar los adolescentes detenidos?

Los menores serán procesados por homicidio calificado con ventaja y alevosía, robo de vehículo y delitos relacionados con la inhumación y exhumación de cadáveres. Sin embargo, al ser menores de 18 años, su situación jurídica se encuentra regulada por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

De acuerdo con la fiscal, las penas máximas de internamiento que podrían enfrentar oscilan entre tres y cinco años, dependiendo de la edad de cada uno.

“Son jóvenes de muy corta edad, lamentablemente. Ellos además van a ser regidos por la ley de adolescentes, donde uno de ellos puede alcanzar como pena máxima hasta tres años, nada más, y el segundo hasta cinco”, explicó.

En tanto, la Fiscalía de Baja California mantiene una investigación para establecer el origen del arma utilizada en el homicidio y determinar si los adolescentes estarían relacionados con otros hechos delictivos. Asimismo, solicitará información a las autoridades de Estados Unidos.

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cehr