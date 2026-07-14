¿Quién era el esposo de la regidora María Quijada, que murió en ataque armado?

Jesús Pereida, esposo de la regidora de Tecate María Quijada, murió asesinado en un ataque armado antes de llegar a su casa.

Este 14 de julio se dio a conocer que María Quijada, acompañada de su familia, su esposo y su hija, sufrió un atentado en la calle Coyuca, en el fraccionamiento Hacienda.

La familia viajaba en un automóvil y se dirigían a su casa, cuando fueron interceptados por un grupo de hombres armados que abrieron fuego contra el vehículo.

Tras el ataque los agresores huyeron del lugar, mientras que arribaron los elementos de emergencia para atender a las víctimas. Jesús Pereida murió tras el ataque.

La regidora de Tecate se encuentra grave pero estable, según informó la familia, esto luego de que se difundiera que María Quijada había fallecido, información que fue desmentida, posteriormente.

¿Quién es Jesús Pereida, esposo de la regidora de Tecate María Quijada?

Jesús Pereida también se desempeñaba como político y había estado en cargos públicos, además de que también era empresario.

Nació en Las Palmas, Baja California, estudió derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Y también se especializó en Derecho, Paz y Justicia en la Universidad de San Diego.

Jesús Pereida ı Foto: elportavoznoticias.com.mx

También trabajó en la campaña del senador de Morena, Armando Ayala Robles. Fue consejero en la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos y también estuvo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

Pereida también trabajó como asesor jurídico en el Instituto Municipal de la Juventud y en el Ayuntamiento de Tijuana,

Jesús Pereida con su esposa María Quijada y sus hijos ı Foto: elportavoznoticias.com.mx

En el 2023 renunció al Registro Público de la Propiedad para buscar la candidatura a la alcaldía de Tecate.

Como parte de su trayectoria y liderazgo social, en el 2025 recibió el Galardón Forjadores de México California 2025, en el evento estuvo acompañado de su esposa, la regidora de Tecate, así como de sus dos hijos.

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