Así fue el asesinato del conductor de DiDi Flaviano López a manos de tres adolescentes en Mexicali

Tres adolescentes de 13, 15 y 16 años fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio de Flaviano López Martínez, militar retirado que trabajaba como conductor de aplicación y que había sido reportado como desaparecido tras aceptar un viaje en el municipio de Mexicali, Baja California.

Al reconstruir los hechos, la fiscal de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, explicó que el pasado 9 de julio Flaviano López tomó un servicio solicitado en la plataforma DiDi por una adolescente de 16 años, quien abordó el vehículo junto con su hermano, de 15 años, y un amigo de ambos, de 13.

Ficha de búsqueda de Flavio López Martínez, conductor de taxi por aplicación asesinado. ı Foto: Especial

Sin embargo, durante el trayecto uno de los adolescentes sacó un arma de fuego y disparó en la cabeza al conductor, presuntamente para despojarlo del vehículo. Posteriormente, trasladaron el cuerpo a un terreno del fraccionamiento Villas del Colorado, donde le prendieron fuego e incluso grabaron los hechos.

“... desnudan el cuerpo, lo bajan, fue un uso de violencia y una humillación inclusive del cuerpo, una falta de respeto, lo tiran, lo incendian, bromean inclusive, hacen bromas macabras estando ahí con el cuerpo y finalmente logran prenderle fuego”, detalló la fiscal en declaraciones a la prensa.

Despiden a Flaviano López en Mexicali

Flaviano López, de 50 años, permanecía como desaparecido desde entonces, y su cuerpo fue localizado entre el 9 y 11 de julio, pues la Iglesia Bautista Esperanza Fundamental Independiente, una congregación cristiana, realizó dos servicios religiosos en su memoria los días 12 y 13 de julio.

Entre lágrimas, su hija, Jennyfer López, lo despidió con la lectura de una carta que Flaviano López le había escrito con motivo de su cumpleaños, en la que expresaba su fervor religioso y le compartía una serie de consejos.

“Quiero darle gracias a Dios por la vida de mi padre, por todos sus consejos, por todo lo que me enseñó. Ahora entiendo muchas cosas de cómo Dios estuvo preparando a lo largo de los años mi corazón, cómo mi papá me enseñaba siempre a ser paciente, a no guardar rencor en mi corazón y a cómo siempre confiar en Dios”, expresó.

El pasado 13 de julio de realizó un servicio religioso en memoria de Flaviano López Martínez. ı Foto: Facebook, Iglesia Bautista Esperanza F. I.

Adolescentes podrían enfrentar 5 años en reclusión

Los adolescentes fueron ubicados cuando circulaban “muy a gusto” en el vehículo de la victima, según refirió la fiscal estatal. Posteriormente, fueron detenidos.

Los jóvenes serán procesados por los delitos de homicidio calificado con ventaja y alevosía, robo de vehículo y delitos en materia de inhumación y exhumación de cadáveres. No obstante, debido a que son menores de 18 años, podrían enfrentar penas de entre tres y cinco años de internamiento, conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

“Son jóvenes de muy corta edad, lamentablemente. Ellos además van a ser regidos por la ley de adolescentes, donde uno de ellos puede alcanzar como pena máxima hasta tres años, nada más, y el segundo hasta cinco”, explicó la fiscal

La Fiscalía General del Estado de Baja California también mantiene abierta una investigación para determinar el origen del arma utilizada, así como descartar la posible participación de los adolescentes en otros homicidios y hechos delictivos.

Además, la fiscal informó que solicitarán información a las autoridades de Estados Unidos, ya que al menos dos de los adolescentes son ciudadanos de ese país.

“Vamos a coordinar la investigación, a coordinar y a pedir información en Estados Unidos, puesto que dos de ellos son ciudadanos americanos”, declaró.

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cehr