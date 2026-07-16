Reportan a la regidora baleada fuera de peligro

LA FUNCIONARIA de Tecate fue agredida el martes; la Fiscalía de BC señaló que fue un ataque planeado, tras el cual se localizaron 45 casquillos percutidos de armas largas.

EL PADRE de María de Jesús Quijada, regidora de Tecate, Baja California, confirmó que su hija se encuentra fuera de peligro, tras el ataque armado del que fue víctima cuando llegaba a su domicilio junto con su hija y su esposo, Jesús Pereida, quien perdió la vida en el atentado.

“Quiero darle las gracias a todos; me acaban de hablar de Estados Unidos en el hospital que se está atendiendo y me dijeron que gracias a Dios mi hija está fuera de peligro”, dijo.

El padre de la funcionaria informó que hasta el momento no ha tenido comunicación con ninguna autoridad ni tampoco con la familia de su yerno.

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El ataque contra la regidora y su familia ocurrió alrededor de las 17:00 horas del martes 14 de julio, sobre la calle Coyuca, en la colonia Hacienda, municipio de Tecate.

Sobre el caso, el Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades del estado para esclarecer la agresión contra la regidora y su familia.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el Gabinete de Seguridad se encargará de brindar la información al respecto y se mantendrán las averiguaciones.

Además, calificó el ataque como un episodio lamentable. “Lo informará el Gabinete de Seguridad. Ellos informarán. Sí es un muy lamentable caso y ellos están haciendo la investigación de por qué se da este atentado”, dijo.