Tamaulipas se consolida entre las entidades con mayor bienestar social y satisfacción de su población con la vida

De acuerdo con el INEGI, la población de Tamaulipas -entidad gobernada por el morenista Américo Villarreal desde 2022- tiene un alto nivel de satisfacción sobre su calidad de vida.

Ciudad de México.- — Tamaulipas, entidad gobernada por el morenista Américo Villarreal, se ubicó como la segunda entidad del país con mayor nivel de bienestar autorreportado, al registrar una calificación promedio de 8.79 puntos en satisfacción con la vida, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2025 difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La medición realizada entre personas de 18 años y más —dada a conocer por el INEGI el pasado 14 de julio—, evalúa la satisfacción con la vida en una escala de 0 a 10. El promedio nacional fue de 8.62 puntos, por lo que Tamaulipas se colocó 0.17 puntos por encima de la media nacional.

El reporte del INEGI señala que el grupo de las cinco entidades con mayores niveles de satisfacción con la vida quedó integrado por Coahuila (8.85), Tamaulipas (8.79), Durango (8.78), Sinaloa (8.77) y Baja California Sur (8.77).

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En contraste, los promedios más bajos correspondieron a Oaxaca (8.32), Tabasco (8.37), Michoacán (8.48), Guerrero (8.51) y Zacatecas (8.51).

La ENBIARE constituye el principal instrumento estadístico del país para medir el bienestar subjetivo de la población, al incorporar variables relacionadas con la satisfacción con la vida, el balance anímico, el propósito de vida y las condiciones personales, familiares, sociales y económicas que influyen en la percepción de bienestar.

A nivel nacional, el estudio revela que la satisfacción promedio con la vida aumentó respecto de la edición de 2021, al pasar de 8.45 a 8.62 puntos. Asimismo, identifica diferencias asociadas con condiciones de salud, discapacidad, nivel educativo, estado civil y situación económica de los hogares.

En materia de bienestar económico, el informe también muestra que 17.7 % de la población de Tamaulipas manifestó tener dificultad o mucha dificultad para cubrir los gastos habituales del hogar, cifra prácticamente alineada con el promedio nacional de 17.3 %. Con ese porcentaje, la entidad se ubicó por debajo de estados como Guerrero (28.1 %), Tabasco (26.3 %) y Oaxaca (25.8 %), que registraron los mayores niveles de dificultad económica reportada.

El INEGI precisó que la ENBIARE 2025 busca ofrecer información para comprender cómo las personas valoran distintos aspectos de su vida y generar evidencia que contribuya al diseño y evaluación de políticas públicas orientadas a fortalecer el bienestar de la población.

El estudio del INEGI también confirma que el bienestar subjetivo en México mantiene una tendencia positiva. En 2025, la satisfacción promedio con la vida alcanzó 8.62 puntos, superior a los 8.45 registrados en la edición de 2021, realizada en el contexto de la pandemia de COVID-19.

La encuesta señala además que el bienestar está estrechamente relacionado con factores como el estado de salud, la estabilidad emocional y las condiciones económicas del hogar.

A nivel nacional, las personas que calificaron su salud como buena o muy buena reportaron una satisfacción promedio con la vida de 8.93 puntos, mientras que quienes consideraron tener una salud mala o muy mala registraron un promedio de 7.08 puntos, una diferencia de 1.85 puntos.

En el ámbito emocional, el INEGI informó que el balance anímico nacional fue de 5.29 puntos en una escala que va de -10 a 10, resultado que refleja un predominio de emociones positivas sobre las negativas. Este indicador también mostró una mejora respecto de 2021, cuando el promedio fue de 5.07 puntos, consolidando una recuperación en la percepción del bienestar emocional de la población.

Cabe destacar que la ENBIARE 2025 constituye uno de los principales instrumentos estadísticos para medir el bienestar subjetivo en México y ofrece información que permite evaluar la satisfacción con la vida, el estado emocional, el sentido de propósito y las condiciones sociales y económicas de la población. De acuerdo con el INEGI, estos indicadores sirven como insumo para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.

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