Detienen a cinco presuntos integrantes de célula criminal en Oaxaca; decomisan arsenal

Cinco presuntos integrantes de una célula criminal fueron detenidos durante un operativo interinstitucional realizado en la región Costa Chica de Oaxaca, donde además las autoridades aseguraron un arsenal de alto poder que la Fiscalía General del Estado (FGEO) calificó como uno de los decomisos más importantes en la historia de la entidad.

Las capturas se llevaron a cabo en Santiago Pinotepa Nacional, como parte de un despliegue táctico encabezado por el Gabinete de Seguridad. De acuerdo con la Fiscalía, las acciones coordinadas entre fuerzas federales y estatales permitieron desarticular a un grupo considerado generador de violencia y mermar significativamente su capacidad de operación.

La FGEO identificó a los detenidos únicamente por sus iniciales: J. M. C. C., A. S. L., D. M. C., alias “Muletas”; D. A. M., alias “Teletubi”; y K. S. R., quienes quedaron a disposición de las autoridades.

Operativo Interinstitucional en la Costa Chica desarticula célula delictiva y realizan histórico decomiso de armamento: Fiscalía de Oaxaca



Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; a 15 de julio de 2026. — A unas horas de haberse implementado el despliegue táctico del Gabinete de… pic.twitter.com/tvvqeAam1e — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) July 15, 2026

Aseguran uno de los mayores arsenales decomisados en Oaxaca

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron un importante arsenal integrado por 11 armas largas, entre ellas seis fusiles AK-47, tres fusiles AR-15, un fusil M4 y una ametralladora Minimi. Además, fueron decomisadas tres armas cortas calibre 9 milímetros, una granada, diversos cargadores y cientos de cartuchos útiles de distintos calibres.

La Fiscalía también informó el aseguramiento de equipo táctico conformado por siete cascos balísticos, cinco chalecos balísticos con diez placas, dos fornituras con insignias y artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, utilizados para impedir el paso de vehículos durante enfrentamientos o persecuciones.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Policía Vial Estatal.

La Fiscalía de Oaxaca destacó que el operativo es resultado del trabajo de inteligencia y reacción coordinada entre los tres órdenes de gobierno para combatir a los grupos generadores de violencia en la región Costa Chica.

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MSL