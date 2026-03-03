Cae alcalde por asesinato de exmunícipe

LOS DETENIDOS, presentados ayer en Oaxaca. Son el presidente municipal, una síndica y dos policías municipales.

LA FISCALÍA General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que desplegaron un operativo que permitió la detención de cuatro personas, entre ellas Emanuel Peláez, presidente municipal de Santa María Ipalapa, distrito de Putla, por el asesinato del expresidente municipal Leobardo Gerardo Santos López.

La detención del edil se realizó en una operación coordinada con el Gabinete de Seguridad integrado por las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, el 11 de mayo de 2025, el expresidente municipal de Santa María Ipalapa, Gerardo Santos, circulaba sobre la calle Alfonso Caso, en Ipalapa, en compañía de otras personas. En ese momento, elementos de la policía municipal le marcaron el alto; sin embargo, la unidad continuó su marcha y posteriormente se detuvo.

Las indagatorias establecen que la policía municipal se dirigió a la víctima y le manifestó que tenía instrucciones del presidente municipal y de la síndica municipal para detenerlo. Posteriormente, un elemento policial accionó su arma de fuego contra la víctima, provocándole lesiones que derivaron en su muerte.

El Tip: LA CAPTURA del edil de Ipalapa se suma a la de otro en Oaxaca ocurrida en enero, cuando fue aprehendido el alcalde de Constancia de Rosario, también por homicidio.

A partir de estos hechos, la FGEO inició las investigaciones y, en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal, desplegó un operativo coordinado que permitió la detención del presidente municipal de Santa María Ipalapa, una síndica municipal y dos elementos de la policía municipal de la localidad.

El secretario general de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, dijo que, independientemente del origen partidario, tiene que aplicarse la ley en el estado.

Emanuel Peláez ganó las elecciones del 2024 como candidato de Morena y obtuvo casi la mitad de los votos, dejando en segundo lugar al candidato del PRD y expresidente municipal Leobardo Gerardo Santos López.