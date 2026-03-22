Cae ‘El Kilo’, presunto jefe de plaza del CJNG con operaciones en Oaxaca y Veracruz

Personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detuvieron a Jorge Armando H.V., alias “El Kilo”, presunto jefe de plaza de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en los límites de Oaxaca y Veracruz.

De acuerdo con la ficha el Registro Nacional de Detenciones, recuperada por el medio digital Crónica de Tierra Blanca, la captura ocurrió el pasado 19 de marzo en el municipio de Santa Cruz Amilpas, frente a una tienda Oxxo ubicada sobre la avenida Ferrocarril.

A la célula delictiva a cargo de “El Kilo” se le atribuyen diversos delitos de alto impacto en la región de los Valles Centrales, entre ellos extorsión, robo de hidrocarburo, homicidio, secuestro y narcomenudeo.

Por lo anterior, la Fiscalía del Estado aseguró que la detención de Jorge Armando H.V. “impacta de manera importante la estructura de mando de este grupo criminal” al sureste del territorio mexicano.

De acuerdo con la institución, el grupo operaba principalmente en municipios fronterizos con Veracruz en la región de la Cuenca del Papaloapan, donde las corporaciones que conforman el Gabinete de Seguridad mantienen operativos para reforzar la seguridad.

Tras su captura, “El Kilo" fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Oaxaca, ubicadas en el municipio de San Agustín de las Juntas, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) “para ahondar en los procesos legales por delitos federales”.

“La seguridad en nuestras fronteras estatales es prioridad. Con esta acción, reafirmamos que en Oaxaca no hay espacio para la impunidad”, comentó al respecto el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla.

En la captura del presunto jefe de plaza participaron elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr