Colonia 4.ª Transformación va a protesta

MANIFESTACIÓN por parte de colonos de Tultitlán, realizada en mayo del 2025.

VECINOS de la colonia Fimesa del municipio de Tultitlán, Estado de México, convocaron a una marcha por la imposición y cambio de nombre de su colonia, denominada ahora Cuarta Transformación.

El abogado de los vecinos, Francisco Fuentes, dijo en entrevista radiofónica que el lunes pasado los inconformes realizaron una manifestación luego de que el municipio no los tomó en cuenta y les quiso imponer el nombre de Cuarta Transformación a su colonia.

Como medida de protesta, los vecinos decidieron rebautizar las calles como “Transformación de Cuarta” y colocaron nuevas nomenclaturas en sus calles con mensajes alusivos a problemáticas nacionales y escándalos políticos.

Algunas de las calcomanías que pegaron sobre las calles señalan: “Fosas Clandestinas”, “Narcoestado”, “Desfalco Segalmex” y “Huachicol Fiscal”, entre otros.

Los vecinos indicaron que esta modificación les ha generado problemas administrativos, ya que sus domicilios no coinciden en documentos oficiales, lo que complica la realización de trámites.

Francisco Fuentes adelantó que este miércoles a las 9:00 horas se tiene previsto hacer otra protesta, ahora en la caseta de Tepotzotlán.

Esto es derivado de que el INE, aseguró, está imponiendo el cambio de nombre de colonia a los ciudadanos que van a hacer la renovación de su credencial.

Agregó que otros vecinos de la colonia Bello Horizonte ya se acercaron a su representación para pedir asesoría legal, luego de que también quisieron cambiarle el nombre a su colonia por “Prolongación Rosario Ibarra de Piedra”.