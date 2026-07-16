Asesinan a 3 presuntos topógrafos en la autopista Acapulco - México, en Guerrero.

Tres hombres fueron asesinados este jueves al interior de un taller de hojalatería automotriz en el poblado de Los Órganos, perteneciente a la zona rural de Acapulco, Guerrero. Hay al menos 2 personas más heridas, según reportaron medios locales.

El ataque armado, cometido en un establecimiento ubicado sobre la carretera federal México-Acapulco, se reportó minutos después de las 13:00 horas, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad pública federales, estatales y municipales.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de individuos armados irrumpió de forma violenta en el negocio automotriz y, de manera directa y sin mediar palabra alguna con los presentes, accionó armas de fuego en contra de las cinco víctimas.

Aunque versiones extraoficiales recabadas en el lugar de los hechos señalaron que las tres personas fallecidas desempeñaban la profesión de topógrafos, no se ha confirmado la identidad ni las ocupaciones de los afectados.

Ataque en taller mecánico en el poblado de los órganos de Juan R Escudero en el municipio de #Acapulco.



Deja el saldo de tres fallecidos y un lesionado.



Autoridades de los tres niveles de gobierno resguardan la escena del crimen.#Mexico pic.twitter.com/IX4tOCqaXu — Francisco Robles (@Francico_Robles) July 16, 2026

Elementos policiacos pertenecientes a los tres niveles de gobierno se trasladaron al sitio del ataque para realizar el acordonamiento de la zona para resguardar y preservar la escena del crimen.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco realizaron las diligencias iniciales de recolección de indicios, lo que permitió la localización y el aseguramiento de un total de 13 casquillos percutidos de distintos calibres.

Por su parte, los dos hombres que sobrevivieron a la agresión armada recibieron los primeros auxilios y fueron trasladados hacia distintos centros hospitalarios del municipio para su atención médica inmediata.

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JVR