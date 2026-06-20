Esthela Damián proyecta el ‘Guerrero del futuro’ junto a hoteleros de Acapulco

Esthela Damián Peralta durante el encuentro con líderes del sector hotelero en Acapulco.

En un diálogo abierto y de alto nivel, la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, y empresarios de la industria hotelera de Acapulco, hablaron hoy de la construcción del “Guerrero del futuro”.

Durante el encuentro, donde los hoteleros expusieron sus principales inquietudes de cara a la reactivación total del puerto, Damián Peralta afirmó que el interés de la iniciativa privada por el bienestar de Acapulco es genuino y plenamente compartido por el proyecto de transformación nacional.

Mesa de trabajo entre la iniciativa privada de Acapulco y Esthela Damián rumbo a la encuesta interna de MORENA. ı Foto: Esthela Damián

Con un mensaje que generó certidumbre entre los asistentes, Damián Peralta fue categórica al pedir que se dejen atrás los prejuicios políticos. “Como bien dice nuestra Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, hay que activar la economía en todos lados y generar inversión desde todos los frentes", puntualizó.

Al compartir sus raíces con los empresarios hoteleros, recordó que su vínculo con el estado es profundo y de toda la vida.

Esthela Damián Peralta durante el encuentro con líderes del sector hotelero en Acapulco. ı Foto: Esthela Damián

“Soy de Chilpancingo, allá nací y allá estudié. Aquí empecé mi carrera política a los 13 años. Tengo 53 años, tres hijos y me ha tocado nadar contra la marea, lo cual me ha fortalecido. Los sueños se cumplen cuando uno trabaja, se levanta las veces que sea necesario y sale adelante contra cualquier adversidad. Soy una mujer de izquierda, humanista, y traigo la escuela y formación de la Presidenta, quien ha sido mi gran maestra", externó.

Al ser cuestionada sobre el escenario político, precisó que actualmente se encuentra concentrada al 100% en la encuesta interna de MORENA para Guerrero, cuyo registro formal se realizará el próximo 23 de junio y donde se definirán los perfiles a finales de mes.

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal planteó alinear el desarrollo local a la Estrategia Nacional de Seguridad. ı Foto: Esthela Damián

“La democracia es participación y qué bueno que haya muchos perfiles interesados. En este momento no hay una propuesta formal de gobierno porque soy respetuosa de los tiempos; primero debemos pasar la etapa de la encuesta y ganarla. Sin embargo, sí tengo un diagnóstico claro del territorio“, indicó.

Al abordar el tema del combate a la inseguridad, consideró tajantemente que inventar un modelo nuevo en este momento sería una locura.

Al respecto, explicó que las acciones deben alinearse a la Estrategia Nacional de Seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum y al esquema enfocado en el eje de la atención a las causas de la violencia, en brindar oportunidades a jóvenes primo-delincuentes que hoy necesitan empleo.

“Yo me hacía cargo de este modelo con la Presidenta; sé que da resultados y no hay que inventar nada, hay que ejecutar lo que ya está probado", detalló.

Al relevante encuentro y mesa de trabajo asistieron destacados empresarios y líderes del ramo hotelero de Acapulco, entre los que destacaron Octavio Lorenzo, Samantha Álvarez, Levy William, Rogelio Cárdenas, Jorge Ochoa, Francisco Regil, Ramón Wong, Francisco Aguilar, Engelberth Zapata y Jesús Rangel.

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