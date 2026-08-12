Gobernadora de Colima compra propiedades por 9 mdp en 3 años

LA MANDATARIA, ayer, al encabezar la reunión de la Mesa de la Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

El patrimonio de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, aumentó considerablemente desde que tomó protesta como titular del Ejecutivo del estado, con la compra de una casa y dos terrenos cuyo valor se aproxima a nueve millones de pesos.

La última declaración patrimonial de la mandataria estatal, publicada en el portal DeclaraNet a finales de mayo pasado, consigna que la primera adquisición millonaria que Vizcaíno Silva realizó fue la de una casa el 8 de agosto de 2022, apenas nueve meses después de asumir la gubernatura, cuyo valor fue de seis millones 653 mil 980 pesos, y la forma de pago fue a crédito.

El Dato: EN SU ÚLTIMO ejercicio de transparencia, Indira Vizcaíno enteró que tiene un adeudo hipotecario por 7 millones 800 mil pesos con Afirme, contraído el 25 de julio de 2025.

Tres años después, el 5 de agosto de 2025, la morenista compró de contado, el mismo día, dos terrenos cuyo valor conjunto fue de dos millones 111 mil 429 pesos.

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Sólo en bienes inmuebles adquiridos, sin considerar que también sumó una cuenta de ahorro con el banco Afirme, el incremento de su patrimonio fue de 144 por ciento. El valor de sus propiedades en su declaración inicial —de diciembre de 2021— fue de tres millones 996 mil 165 pesos, mientras que, con las que compró ya durante su administración estatal, el monto es ahora de nueve millones 761 mil 574 pesos.

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EL CAMBIO. En su manifestación de inicio de su cargo, Indira Vizcaíno reportó tener, antes de que fuera gobernadora, dos terrenos que obtuvo mediante crédito: uno adquirido el 25 de febrero de 2011 y otro el 10 de abril de 2017. El precio por ambos fue de 996 mil 165 pesos. También era propietaria de un departamento que consiguió a crédito el 23 de julio de 2019 y cuyo valor fue de tres millones de pesos. Dicho departamento no fue reportado ya en su reciente declaración patrimonial, por lo que se desconoce si fue vendido.

Además de los inmuebles, la mandataria informó tener, en 2021, un auto Jetta que adquirió por 310 mil pesos a crédito el 18 de mayo de 2015, así como una camioneta Teramont que sacó a crédito por 705 mil 990 pesos el 17 de mayo de 2019. De igual forma, ambos vehículos no fueron reportados en su declaración de 2026 y el único que conservó en su reporte es un auto Beetle Vocho año 1990, que obtuvo de contado el 18 de diciembre de 2020 y cuyo valor es de 40 mil pesos.

También al inicio de su mandato comunicó tener cuatro cuentas bancarias con tres diferentes bancos: BBVA, Banorte y Santander, mientras que en su última declaración añadió una cuenta de ahorro con banco Afirme.

Otras de las transacciones que reportó la mandataria estatal fue la adquisición, el 24 de enero de 2025, en una operación de contado, de una recámara y un escritorio con valor de 80 mil pesos, así como la compra de contado de menaje de casa por 200 mil pesos, realizada el 31 de diciembre de 2022.

Pero no solamente sus bienes muebles e inmuebles han tenido un aumento, ya que en su primera entrega, publicada el 8 de diciembre de 2021, declaró tener un salario mensual neto de 71 mil 129 pesos y en su reciente reporte pasó a un millón 89 mil 301 pesos anuales (90 mil 775 mensuales).

NO HAY PROPORCIÓN. El patrimonio de la gobernadora ha ido, sin embargo, en sentido inverso a la eficiencia de su gobierno en temas de violencia. Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en Colima, a partir de 2021 y hasta 2024, los homicidios, que se colocan como la máxima expresión de las condiciones de seguridad, aumentaron 49 por ciento, aun cuando en 2025 se registró una disminución.

En 2021, año en el que tomó protesta Indira Vizcaíno, se reportaron 607 presuntos homicidios, mientras que al año siguiente la cifra aumentó a 887 y se posicionó como el año con más casos desde 2012.

Para 2023, los presuntos homicidios volvieron a aumentar, con 895 casos, y para al año siguiente reportaron su pico máximo, al registrar 910 episodios; sin embargo, esta cifra disminuyó en 2025, cuando se registraron 644.

Las cifras duras coinciden con un aumento en la percepción de inseguridad en la capital del estado, pues durante el periodo enero-marzo del primer año de gobierno de la mandataria (2022), 66.5 por ciento de la población mayor de 18 años consideró que su ciudad era insegura.

Gobernadora de Colima aumenta 144% su patrimonio en un trienio ı Foto: Especial

Para el segundo trimestre de 2026, 74.9 por ciento de la población mayor de 18 años manifestó sensación de inseguridad.

En el informe del Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), Colima se mantuvo como el estado menos pacífico del país en 2025, por cuarto año consecutivo.

El documento destaca que la entidad volvió a registrar la peor tasa de asesinatos, con 74.1 por cada 100 mil habitantes, cifra que, aunque representa una disminución respecto a años anteriores, cuando el estado superó los 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, sigue colocándolo como el más violento del país.

Además, advierte que Manzanillo registró una tasa de homicidios de 140, con lo cual se ubicó en la más alta entre los municipios de todo México.

INDIRA VIZCAÍNO

CARGO: Gobernadora de Colima

INICIO DE GOBIERNO: 1 de noviembre de 2021

PARTIDO: Morena