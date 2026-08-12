Interrumpen embarazo de una niña de 11 años

LA INTERVENCIÓN médica de la pequeña se realizó en el Hospital de Zona Número 13 del IMSS, en Matamoros

Una niña de 11 años embarazada en Matamoros, Tamaulipas, ingresó al Hospital de Zona Número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para ser sometida a un procedimiento para interrumpir la gestación de cinco meses.

“La niña entró a un proceso de interrupción del embarazo a las 6:00 de la mañana; el IMSS está trabajando en ello y nosotros estamos atendiendo la situación de la salud de ella”, dijo el procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Matamoros, Héctor Hugo Gutiérrez Treviño.

El Dato: EN EL PAÍS hay más de dos millones de madres adolescentes, lo que, en opinión de especialistas, refleja alta incidencia ligada a la desigualdad y a la violencia sexual.

Explicó que la pequeña presentaba una infección y anemia; sin embargo, esto no impidió que se realizara la intervención, por lo que, al comprobar que la vida de la menor no corría riesgo, se tomó la determinación de interrumpir el embarazo, con el consentimiento de su madre.

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Aseguró que la menor se encontraba estable y, tras la aplicación del procedimiento quirúrgico, se continuará con el proceso de ayuda psicológica y médica.

Agregó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) asumió la guardia y custodia de la pequeña, para salvaguardar su integridad una vez que recupere plenamente su salud.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas investiga el caso, para esclarecer cómo sucedieron los hechos en los que quedó embarazada la niña y una posible responsabilidad de los padres, en un caso que ha provocado amplia indignación social.

El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que la investigación registra avances, pero las diligencias deben desarrollarse sin poner en riesgo la integridad ni el proceso de atención que recibe la víctima en términos de salud y protección de sus derechos.

Explicó que, por las propias características del caso, la menor no puede ser cuestionada directamente en las primeras etapas de la investigación, debido a que deben garantizar su atención y proteger su integridad. “Por obvias razones no puede ser cuestionada de manera directa, inicialmente”, afirmó.

Mientras tanto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) manifestó su “profunda preocupación y condena enérgica” por el caso, y rechazó toda forma de violencia sexual contra las infancias.

Afirmó que se trata de “un delito. No estamos frente a una ‘relación de pareja’ ni ante un embarazo que pueda ser normalizado. Estamos frente a una niña víctima de violencia sexual”, advirtió.

Explicó que el artículo 275 del Código Penal para Tamaulipas establece que la cópula con una persona menor de 15 años se equipara al delito de violación, aun cuando no haya existido violencia.

“Presentar a una niña de 11 años como ‘pareja’ de una persona adulta invisibiliza la desigualdad de poder, normaliza la violencia de género y constituye una forma de revictimización. Una niña nunca es responsable de la violencia ejercida en su contra”, dijo.

Este caso no es el único en Tamaulipas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que 13.4 por ciento de los nacimientos en 2024 en el estado correspondió a madres adolescentes.

MATERNIDAD INFANTIL

Durante 2025, un total de 7 mil 887 niñas dieron a luz.

De 10 a 14 años: Cerca de 8 mil nacimientos al año, equivalentes a 22 casos diarios.

De 15 a 17 años: Se registran más de 92 mil nacimientos anuales en este grupo.

Contexto indígena: Más de una de cada 26 mujeres de 12 a 17 años (3.9%) tienen al menos un hijo.

Relación con abusos: La gran mayoría de los casos en menores de 15 años proviene de relaciones sin consentimiento y abuso sexual.