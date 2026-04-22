Esthela Damián renuncia a Consejería Jurídica; Sheinbaum invita a Luisa María Alcalde a sustituirla

Al recibir la renuncia de la actual titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Esthela Damián, que buscará la gubernatura de Guerrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, asumir dicho puesto federal.

Al recordar, durante su conferencia de prensa, que hizo el llamado a todos los servidores públicos para que dejen su cargo si aspiran a algún puesto de elección popular, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la actual consejera le expresó sus intenciones y presentó su carta de renuncia efectiva a partir del 30 de abril.

“Pero Esthela me pidió que se quiere ir a Guerrero, es su estado natal y que quiere participar allá. Entonces le dije, “Pues tienes que dejar la consejería jurídica, porque no se pueden las dos cosas.” Entonces le dije, “Estás segura que quieres dejar la consejería jurídica.” Y me dijo, “Sí, sí, estoy segura”, contó Claudia Sheinbaum Pardo.

Para suplirla, propuso a la dirigente morenista asumir la Consejería Jurídica; sin embargo, Alcalde Luján pidió tiempo para evaluar su decisión y no se fijó una fecha para dar una respuesta.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Cambio en puerta:

Esthela Damián deja la Consejería Jurídica para buscar Guerrero.

📌 Claudia Sheinbaum invitó a Luisa María Alcalde, pero aún evalúa la propuestahttps://t.co/jEnzKU0ZJZ#Política #México #Gobierno pic.twitter.com/eKtOg0yS8F — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 22, 2026

Claudia Sheinbaum Pardo argumentó la invitación por el desempeño que tuvo Alcalde en otros cargos como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Gobernación.

“Ella fue muy importante en toda la planeación de la reforma al Poder Judicial, como vino todo el proceso y algunos otros temas importantes. Entonces pues estuve revisando perfiles diversos, hay muchos perfiles muy buenos, pero tomé la decisión de invitar a Luisa María. Luisa María me dijo: ‘Lo voy a pensar estos días’. declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que, en caso de que acepte, primero habrá de dárselo a conocer a ella y después se hará público.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también descartó que la actual titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, haya expresado interés en dejar su puesto para irse a la dirigencia de Morena.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que esta decisión únicamente recae en el partido, por lo que negó tener información sobre lo que determinarán para una nueva dirigencia, en caso de que Luisa María acepte el cargo federal.

No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que está en su derecho de elegir separarse de su cargo gubernamental y trasladarse a las labores partidistas.

Asimismo, Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer si Andrés Manuel López Beltrán dejaría la secretaría del partido.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que mantiene una buena opinión de quienes se desempeñan dentro del partido y el movimiento de la Cuarta Transformación.

Sobre los cuestionamientos que se le hacen a su administración con los que se acusa que el expresidente Andreś Manuel López Obrador está detrás de las decisiones que toma, Sheinbaum Pardo subrayó que su antecesor es respetuoso con su gobierno y no ha intervenido.

“Ha sido totalmente respetuoso, no hay un teléfono rojo de Palenque Palacio Nacional. No hay ninguna comunicación de orientación de absolutamente nada. Las decisiones del gobierno de México, las toma la presidenta y su gabinete”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo también recalcó que el hecho de que funcionarios de su gobierno busquen alguna candidatura no significa que sea un envío de candidatos de su parte.

“Yo no tengo candidatos ni candidatas, por supuesto que defiendo un proyecto de nación. Pero aquella persona que haya trabajado en el gobierno que quiera irse de candidata o candidato, en su momento, cuando inicien las fechas electorales, o que quiera participar en alguna de las encuestas, no es que le esté mandando la presidenta de la República”, enfatizó Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR