Cierran la autopista México-Cuernavaca HOY 22 de abril por volcadura de camión

Este miércoles se registró un cierre de circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómero 45 con dirección a la Ciudad de México por atención a un accidente.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que alrededor de las 06:30 horas el cierre de la autopista México-Cuernavaca se mantenía activo debido a una vocadura de camión y caída de carga.

Capufe precisó que el tránsito vehicular fue desviado hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 53 del poblado de Tres Marías, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los usuarios.

Asimismo, precisó que la autopista México-Cuernavaca con dirección hacia Cuernavaca registra reducción de carriles, por lo que se recomienda tomar precauciones y llamar al 074 en caso de requerir más información.

Cierre de autopista México-Cuernavaca ı Foto: Captura de pantalla

Al momento el cierre de la circulación vehicular continúa activo por la atención al accidente; Capufe precisó que no cuentan con un tiempo estimado de apertura en dicha vialidad, por lo que recomiendan mantenerse al tanto de las actualizaciones.

Por su parte, Guardia Nacional Carreteras también informó que se registró un cierre total de circulación por accidente vial cerca del kilómetro 045+000 de la carretera México-Cuernavaca, con dirección a la CDMX.

Invitaron a las personas que requieren circular por dicha vía tomar precauciones y acceder a la ruta alterna a la altura del kilómetro “053+000 en el poblado de 3 Marias con direccion CDMX hacia la carretera federal México-Cuernavaca”

Volcadura de camión autopista México-Cuernavaca ı Foto: Redes Sociales

¿Qué pasó en la autopista México-Cuernavaca?

De acuerdo con la información que se conoce, por la mañana de este 22 de abril un camión que transportaba mangos se volcó en la autopista México-Cuernavaca cuando circulaba en dirección a la capital.

Al momento el camión continúa volcado en los límites entre Morelos y la CDMX, por lo que las autoridades continúan atendiendo el accidente vial en la zona para poder reanudar la circulación.

Volcadura de camión autopista México-Cuernavaca ı Foto: Redes Sociales

Los mangos que eran transportados en el camión quedaron dispersos en la carretera, por lo que al momento las labores por parte de las autoridades para poder abrir la circulación vehicular permanecen activas.

Se recomienda a los usuarios que requieren transitar por la autopista México-Cuernavaca mantenerse informados por medio de los canales oficiales de Capufe y de la Guardia Nacional Carreteras para conocer las actualizaciones sobre la circulación en dicha vialidad.

Volcadura de camión autopista México-Cuernavaca ı Foto: Redes Sociales

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