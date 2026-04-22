Tarjetas del Bienestar: ¿A quién le toca la entrega del 22 al 25 de abril?

Las personas que realizaron su registro para recibir la Pensión para Adultos Mayores o para la Pensión Mujeres Bienestar en febrero podrán acudir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar esta semana.

Las y los nuevos beneficiarios de las pensiones del Bienestar podrán acudir a la entrega de la tarjeta en la que recibirán el apoyo económico del 20 al 25 de abril del 2026.

La fecha, lugar y hora en la que deben acudir se envía por medio de mensaje SMS al número de teléfono que se brindó al momento de realizar el registro; y se debe acudir con algunos documentos.

La sercretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes informó que en caso de no contar con el mensaje de texto, puedes consultar con tu CURP en la página http://gob.mx/bienestar

Para la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar para recibir el pago de la pensión se debe acudir con el talón o comprobante del registro, y una identificación oficial vigente en original y copia.

❤️ Es momento de recoger tu #TarjetaBienestar ❤️

Si te registraste en febrero a la #PensiónMujeresBienestar o a la #PensiónAdultoMayor, ¡prepárate para recibirla del 20 al 25 de abril!



Te enviaremos un SMS con el día, la hora y el lugar para acudir por ella. También puedes… pic.twitter.com/fb8fPFnVfM — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) April 21, 2026

¿Cómo registrarse para las pensiones del Bienestar?

Para poder recibir la Pensión para Adultos Mayores se requiere tener 65 años de edad o más, ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización, y tener domicilio actual en la República mexicana.

Los documentos que se requieren al momento de realizar el registro de la Pensión para Adultos Mayores cuando la convocatoria se encuentre abierta son:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial para votar o del Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: Teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto, puede ser celular y de casa

Pensiones del Bienestar ı Foto: Especial

Para poder recibir la Pensión Mujeres Bienestar se requiere tener entre 60 y 64 años de edad, tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, y residir en la República mexicana.

Al momento de realizar el registro de la Pensión Mujeres Bienestar se requiere acudir con los siguientes documentos cuando la convocatoria se encuentre abierta:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto

Las pensiones Bienestar de adultos mayores se brindan con la finalidad de brindarles un apoyo económico que les permita contar con un soporte y un medio para tener independencia económica.

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