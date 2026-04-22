Pobladores de Parres bloquean la autopista México-Cuernavaca

El bloqueo se realiza la mañana de este miércoles.

Pobladores de la comunidad de Parres bloquean la autopista México-Cuernavaca, a la altura del km 41, ya que denuncian que fueron desalojados sin notificación de sus casas.

Reportes en la zona del bloqueo señalan que éste se da en ambos sentidos de la Autopista.

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FGR