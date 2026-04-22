Circulación afectada en ambos sentidos

Pobladores de Parres bloquean la autopista México-Cuernavaca

Pobladores de la comunidad de Parres bloquean la autopista México-Cuernavaca, a la altura del km 41, ya que denuncian que fueron desalojados sin notificación

El bloqueo se realiza la mañana de este miércoles.
El bloqueo se realiza la mañana de este miércoles. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Pobladores de la comunidad de Parres bloquean la autopista México-Cuernavaca, a la altura del km 41, ya que denuncian que fueron desalojados sin notificación de sus casas.

Reportes en la zona del bloqueo señalan que éste se da en ambos sentidos de la Autopista.

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FGR

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