'Yo no tengo candidatos ni candidatas'

Esthela Damián participará en elección de Guerrero, anuncia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum anunció que su consejera jurídica, Esthela Damián, presentó su renuncia para “irse a trabajar a Guerrero” rumbo a las elecciones de 2027

Esthela Damián, en imagen de archivo.
Esthela Damián, en imagen de archivo. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que su consejera jurídica, Esthela Damián, presentó su renuncia para “irse a trabajar a Guerrero” rumbo a las elecciones de 2027.

“Hace unos días Esthela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero”, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum precisó que Esthela Damián dejará el cargo con fecha del 30 de abril.

TE RECOMENDAMOS:
Actividad sísmica en México
¿Sonó la alarma?

Temblor en México HOY 22 de abril: Noticias AL MOMENTO de sismos

“Entonces le dije: ‘tienes que dejar la Consejería Jurídica porque no se pueden las dos cosas’”, añadió.

Claudia Sheinbaum subrayó que su gobierno no impulsa candidaturas y que quienes aspiren a un cargo deberán separarse de sus funciones.

Y Claudia Sheinbaum sostuvo: “Yo no tengo candidatos ni candidatas”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que invitó a Luisa María Alcalde Luján a desempeñarse como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, pero ésta aún no ha decidido.

“Ayer decidí invitar a Luisa María Alcalde a la consejería Jurídica. Tomé la decisión de invitarla y me dijo que lo va a pensar. La invité porque revisé su perfil y es una extraordinaria abogada”, contó Claudia Sheinbaum.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Conferencia en Palacio Nacional.
Información en la Mañanera

Esthela Damián renuncia a Consejería Jurídica; Sheinbaum invita a Luisa María Alcalde a sustituirla