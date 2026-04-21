Trasciende que Luisa María Alcalde dejará la presidencia de Morena; perfilan a Ariadna Montiel como nueva dirigente

Trasciende que Luisa María Alcalde dejará la presidencia de Morena y perfilan a Ariadna Montiel como nueva dirigente

Luisa María Alcalde estaría a punto de dejar la dirigencia del partido Morena. En su lugar, llegaría Ariadna Montiel, quien se desempeña como secretaria del Bienestar, según trascendió este martes 21 de abril del 2026.

Además, se espera un mensaje por parte de Luisa María Alcalde para dar el anuncio oficial, lo cual fue confirmado por senadores del instituto político.

Este cambio terminaría con las especulaciones que surgieron a inicios de abril, que afirmaban que Luisa María Alcalde dejaría el partido guinda.

Incluso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que desconocía si Luisa María Alcalde dejaría el partido Morena, de cara a 2027.

“No tengo conocimiento de algún cambio en el partido (...). Reconozco mucho el trabajo de Luisa María”, expresó la titular del Ejecutivo federal el pasado 13 de abril del 2026.

¿Quién es Ariadna Montiel?

Ariadna Montiel estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en donde participó en 1999 en la defensa activa de la gratuidad de la educación pública en el Movimiento estudiantil del Consejo General de Huelga.

Para 2006 fue elegida como senadora suplente. Además, se desempeñó en el servicio público, ya que del 2006 a 2012 fue la directora general de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.

En 2012, Ariadna Montiel logró el respaldo del voto popular al ser electa como diputada local de la, entonces, Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En 2015, fue elegida como diputada federal del primer grupo parlamentario de Morena, tarea que concluyó en 2018.

Con la llegada de Morena al poder, fue nombrada como subsecretaria de Bienestar cargo que desempeñó de 2018 a 2022.

Ariadna Montiel fue ratificada por la presidenta Claudia Sheinbaum como secretaria de Bienestar en el año 2024.

Ella encabezó la puesta en marcha de los Programas de Bienestar que hoy son derechos constitucionales y también los nuevos programas como Salud Casa por Casa y Pensión Mujeres Bienestar.

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JVR