Exmilitar ligado al caso Ayotzinapa queda bajo custodia migratoria en California

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que autoridades estadounidenses detuvieron en California, al exmilitar Enrique Martínez Chávez, asociado a la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

El ex elemento del Batallón 27 de Iguala fue detenido al no poder acreditar su estancia legal en Estados Unidos, esto de acuerdo con la información remitida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de ese país

Autoridades mexicanas recibieron la notificación de esta captura mediante comunicación internacional, por lo que la FGR anunció que emprenderá las acciones correspondientes dentro del procedimiento migratorio respectivo para lograr su extradición.

Contra el ex militar existe una orden de aprehensión vigente por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas. El mandamiento judicial fue otorgado por una jueza del Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía, Martínez Chávez permanece en el Centro de Procesamiento ubicado en Rancho Road, Adelanto, California.

Hasta ahora, la institución mantiene abierta la indagatoria para determinar su probable intervención en la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida en septiembre de 2014.

🚨La Fiscalía General de la República (FGR) informa que fue notificada por autoridades de los Estados Unidos sobre la detención de Enrique “N” en Hawthorne, California, por no acreditar su estancia legal en ese país.



En México, Enrique “N” cuenta con una orden de aprehensión… pic.twitter.com/W9TXyBDDeC — Azucena Uresti (@azucenau) June 6, 2026

¿Quién es Enrique Martínez Chávez?

Enrique Martínez Chávez, de 32 años, formó parte del Batallón 27 de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, unidad militar que se encontraba desplegada en la zona cuando ocurrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas.

Diversas investigaciones oficiales lo han ubicado entre los militares señalados dentro de las indagatorias que buscan esclarecer lo ocurrido aquella noche.

Las autoridades estadounidenses informaron que el ex militar fue localizado en Hawthorne, California, y permanecerá bajo custodia del ICE mientras se desarrollan los procedimientos legales correspondientes para su eventual retorno a México.

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MSL