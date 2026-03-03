Aprehenden a director de Tránsito de Iguala por caso Ayotzinapa

El director de Tránsito y Vialidad de Iguala, Mauro Antonio Mosso Benítez, fue detenido esta madrugada por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en esa ciudad.

La detención, a cargo de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrió en su domicilio ubicado en la Calle Reina Victoria, en el Fraccionamiento Villas del Rey, tras una orden de cateo.

Cuando se registró la desaparición de los 43 normalistas, Mosso Benítez estaba activo como policía estatal y actualmente tiene una licencia por tiempo indefinido.

El 30 de septiembre de 2024, el Alcalde de Iguala, Erick Catalán Rendón quien llegó al cargo respaldado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo designó como director de Tránsito y Vialidad del Municipio.

En dos operativos, uno realizado en noviembre y otro en diciembre de 2025, agentes detuvieron al empresario Francisco Rueda y a su hijo Rodolfo, además de que clausuraron dos velatorios que son de su propiedad y las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Iguala que esta familia lo tenía como concesión por parte de la Secretaría de Salud estatal.

Las dos diligencias judiciales también forman parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa.

De acuerdo a las autoridades, la FGR sigue una línea de investigación de que en el Semefo y en los dos velatorios habrían sido utilizados por integrantes del grupo criminal de Guerreros Unidos para cremar a un grupo de los 43 normalistas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR