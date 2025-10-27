Capturan a ‘El Granito de Oro’, expolicía implicado en el caso Ayotzinapa

Alejandro M. M., alias “El Granito de Oro”, exintegrante de la Policía Municipal de Iguala, fue detenido por agentes federales en Guerrero. Está señalado como uno de los presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la captura se realizó el jueves 23 de octubre, alrededor de las cuatro de la tarde.

Manifestantes por el caso Ayotzinapa. Foto›David Patricio›La Razón

Tras su aprehensión, Mejía Meza fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México. Ahí será presentado ante un juez de control, mientras el Ministerio Público Federal le formula imputaciones por delincuencia organizada.

La ficha de detención lo describe como un hombre de complexión delgada, piel morena y cabello negro, con dos lunares visibles: uno junto a la fosa nasal derecha y otro cerca del labio. Vestía camisa negra con diseño de grecas, pantalón de mezclilla oscuro y botas tácticas al momento del arresto.

Manifestantes por Ayotzinapa. ı Foto: Rogelio Morales Ponce @Cuartoscuro

El nombre de Mejía Meza ya había aparecido públicamente vinculado al caso Ayotzinapa durante las conferencias matutinas del Gobierno federal, el sexenio pasado. En esos espacios, se presentó una lista de funcionarios y expolicías municipales presuntamente relacionados con los hechos de Iguala.

En aquella ocasión, el gobierno federal señaló que la Fiscalía General de la República podría reabrir o dar seguimiento a las investigaciones para deslindar responsabilidades de las personas mencionadas.

Entre los nombres incluidos en ese documento también figuran integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, como Gildardo López Astudillo, “El Gil”, y Alejandro Palacios Benítez, “El Cholo Palacios”.

Asimismo, aparecen varios exfuncionarios del gobierno municipal de Iguala, entre ellos el exalcalde José Luis Abarca, así como los expolicías Felipe Flores Velázquez, Zulaid Marino Rodríguez y Gerardo Delgado Mota.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am