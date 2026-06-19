Gobierno de Sheinbaum lanza ‘La Gran Escapada’, el ‘Buen Fin del turismo’

Con el fin de promover una mayor actividad turística en el país, el Gobierno Federal lanzó esta semana la segunda edición del “La Gran Escapada’, considerada una edición con la cual se encontrarán descuentos para diversas experiencias vacacionales a lo largo del territorio mexicano, estrategia con la que se espera una derrama superior a los 44 mil millones de pesos y que este año será acompañado por un plan para regalar viajes con motivo del Día del Padre.

Esta iniciativa se mantiene activa del 18 al 21 de junio, periodo dentro del cual se podrán encontrar descuentos en aerolíneas, hoteles, restaurantes, balnearios y otros establecimientos en cada uno de los 32 estados de la República.

Durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, comentó que este proyecto busca quitar la estacionalidad turística, es decir, que la actividad en los destinos y comunidades no sólo se concentre en las temporadas de pausas laborales y escolares, a fin de que se aumente la derrama económica local en distintas regiones.

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El plan concentra 114 mil experiencias que estarán disponibles para reservar a un mejor precio y en cualquier temporada del año.

“Es justamente para fomentar el turismo interno. Las mexicanas y mexicanos tendrán la oportunidad de comprar, reservar este fin de semana y, si no turistean este fin de semana, tendrán abierto el resto del año para poder hacerlo con las familias. Es el 5 por ciento más de experiencias registradas que en la edición del año pasado; seis mil 577 establecimientos se registraron, que es un 11 por ciento más”, destacó.

Video del Gobierno federal. ı Foto: Captura de pantalla.

Recordó que en la primera edición de esta iniciativa sólo se permitió la compra a mexicanos, pero en esta ocasión se abrieron los descuentos a turistas y visitantes, para aprovechar la presencia de extranjeros que viajaron a México con motivo del Mundial.

La funcionaria también anunció que este año, con motivo del Día del Padre, se regalarán viajes a papás que cumplan años el 21 de junio.

El obsequio consistirá en un viaje redondo para dos personas rumbo al sureste del país, en donde además se les cubrirá el vuelo, hospedaje en hoteles del Grupo Mundo Maya, visitas a la zona arqueológica y otros transportes.

Para obtenerlo, los interesados deberán registrarse este viernes a las 14:00 horas, dentro del sitio habilitado en la cuenta de Instagram de la dependencia.

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), destacó que esta segunda edición ya supera a la de 2025 al rebasar en 11 por ciento el número de establecimientos turísticos incorporados.

Ahondó en que las promociones incluyen descuentos en promedio del 35%, facilidades de pago y meses sin intereses en hospedar transporte aéreo, terrestre, paquetes turísticos, actividades recreativas y experiencias gastronómicas.

“Estos resultados consolidan a la gran escapada como una de las principales estrategias nacionales para incentivar turismo, fortalecer el consumo local y acercar a mejores opciones de viaje a las familias mexicanas”, dijo.

Enfatizó que una de las causas principales de esta iniciativa es fortalecer a las empresas y negocios familiares, para además equilibrar las temporadas altas y bajas.

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FGR