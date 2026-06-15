Beatriz Mojica adelanta en preferencia para candidatura de Morena en Guerrero.

La senadora Beatriz Mojica Morga, se posiciona a la cabeza de las preferencias para encabezar la candidatura de Morena por la gubernatura en Guerrero, rumbo a las elecciones que se celebrarán en 2027, por encima de otros posibles candidatos como Félix Salgado Macedonio, según una encuesta de Covarrubias y Asociados.

En el estudio Imagen y posicionamiento Guerrero publicada este lunes 15 de junio, Covarrubias y Asociados encontró que, de acuerdo con las encuestas aplicadas la primera semana de este mes, un 53.0 por ciento de los encuestados manifestó preferencia porque siga gobernando Morena en el estado.

Resultados de encuestas de Covarrubias y Asociados. ı Foto: Captura de pantalla

Actualmente, el guinda gobierna en la entidad bajo la administración de Evelyn Salgado Pineda.

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En el mismo sentido, la agencia encontró que la senadora Beatriz Mojica es considerada por la mayoría de votantes como una “buena candidata” para gobernar el estado, con 23.8 por ciento de preferencia entre los encuestados.

Resultados de encuestas de Covarrubias y Asociados. ı Foto: Captura de pantalla

Le siguen Félix Salgado, con 19.5 por ciento, y Abelina López, con 8.0 por ciento.

En una pregunta similar, sobre a quién se preferiría como candidato a gobernador de Guerrero por Morena, Mojica Morga encabezó los resultados con 24.1 por ciento.

Resultados de encuestas de Covarrubias y Asociados. ı Foto: Captura de pantalla

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