Persiste un bloqueo en Michoacán como reacción a detención de Alfonso ‘N’

Autoridades de Michoacán informaron que persiste solo uno de los seis bloqueos que se desataron el sábado en distintos puntos del estado como reacción al operativo federal que derivó en la captura de Alfonso “N”, alias “Poncho”, presunto líder del Cártel de los Reyes.
A través de una comunicación en redes sociales, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán (C5) informó que la mayoría de vialidades bajo vigilancia se encuentran libres.
No obstante, detalló que, al corte de las 07:00 horas, persistía un bloqueo sobre la carretera Costera, a la altura de la localidad de Maruata, en el municipio de Aquila.
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Al corte del mediodía de este domingo no se ha informado que se haya neutralizado el bloqueo, y se espera más información en ese sentido a lo largo del día.
En tanto, las vialidades liberadas se transcriben a continuación:
- Tramo carretero Jacona – Los Reyes, a la altura del Puente Tocumbo (municipio de Tocumbo)
- Carretera Los Reyes – Peribán, en la desviación a Imbarácuaro (municipio de Los Reyes)
- Carretera Los Reyes – Uruapan, a la altura del entronque a Pamatácuaro (municipio de Los Reyes)
- Carretera Uruapan – Peribán, a la altura de la glorieta de San Francisco Peribán (municipio de Peribán)
- Carretera Los Reyes – Peribán, en el acceso a Peribán a la altura de Los Laureles (municipio de Peribán)
Ayer, al anunciar la captura de Alfonso “N”, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que, en coordinación con autoridades federales, se efectuó un despliegue de seguridad en distintos puntos del estado para “garantizar la libre circulación y el orden”.
“Hoy dimos un golpe fundamental contra la delincuencia organizada con la detención de Alfonso ‘N’, presunto líder del Cártel de Los Reyes y objetivo prioritario de alto impacto con orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y motín”, escribió Ramírez Bedolla en X.
“En coordinación con la presidenta @Claudiashein, la Guardia Civil, FGE y fuerzas federales mantenemos un despliegue en Los Reyes y la región para garantizar la libre circulación y el orden”, abundó el gobernador.
Alfonso “N”, detenido tras operación de precisión en Los Reyes de Salgado
Alfonso “N”, alias “Poncho” o “Quiringua”, fue detenido junto a otras dos personas tras una operación de precisión ejecutado por fuerzas federales en la localidad de Imbaracuaro, en el municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán.
Alias “Poncho” es identificado como jefe del “Cártel de los Reyes”, el cual, a su vez, pertenece a Cárteles Unidos. De acuerdo con información del Gabinete federal de seguridad, el primero cuenta con presencia en los municipios michoacanos de Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos.
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