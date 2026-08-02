Persiste un bloqueo en Michoacán como reacción a detención de Alfonso ‘N’

Aspecto de uno de los bloqueos registrados el sábado en Michoacán.

Autoridades de Michoacán informaron que persiste solo uno de los seis bloqueos que se desataron el sábado en distintos puntos del estado como reacción al operativo federal que derivó en la captura de Alfonso “N”, alias “Poncho”, presunto líder del Cártel de los Reyes.

A través de una comunicación en redes sociales, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán (C5) informó que la mayoría de vialidades bajo vigilancia se encuentran libres.

Como parte de una operación encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, fue detenido Alfonso “N”, identificado como presunto líder del Cártel de Los Reyes, en el municipio de Los Reyes, Michoacán.



En estas acciones, la Guardia Civil de Michoacán brindó apoyo a las… pic.twitter.com/jlYhlG7a8c — José Antonio Cruz Medina (@ACruzMedinaseg) August 2, 2026

No obstante, detalló que, al corte de las 07:00 horas, persistía un bloqueo sobre la carretera Costera, a la altura de la localidad de Maruata, en el municipio de Aquila.

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Al corte del mediodía de este domingo no se ha informado que se haya neutralizado el bloqueo, y se espera más información en ese sentido a lo largo del día.

#LoÚltimo 🔴 Reportan bloqueos, quema de vehículos y operativo de fuerzas federales en diferentes zonas de Michoacán



El C5 de Michoacán reportó bloqueos activos en distintos puntos de la entidad, incluyendo los municipios de Los Reyes, Peribán y Aquila. De igual manera, la… pic.twitter.com/R5gUpgvonD — xevt - xhvt (@xevtfm) August 2, 2026

En tanto, las vialidades liberadas se transcriben a continuación:

Tramo carretero Jacona – Los Reyes, a la altura del Puente Tocumbo (municipio de Tocumbo)

Carretera Los Reyes – Peribán, en la desviación a Imbarácuaro (municipio de Los Reyes)

Carretera Los Reyes – Uruapan, a la altura del entronque a Pamatácuaro (municipio de Los Reyes)

Carretera Uruapan – Peribán, a la altura de la glorieta de San Francisco Peribán (municipio de Peribán)

Carretera Los Reyes – Peribán, en el acceso a Peribán a la altura de Los Laureles (municipio de Peribán)

⚠️ #AlertaVial ℹ️

VIALIDAD LIBRE (07:10 HRS 🕰️) – #Michoacán

Este es el estado actual de la circulación vehicular en distintos puntos de la entidad:



🟢 VIALIDADES LIBRES:

1️⃣ Tramo carretero Jacona – Los Reyes, a la altura del Puente Tocumbo (municipio de Tocumbo).

2️⃣ Carretera… pic.twitter.com/NQCZi3ijnh — C5 Michoacán (@C5Michoacan) August 2, 2026

Ayer, al anunciar la captura de Alfonso “N”, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que, en coordinación con autoridades federales, se efectuó un despliegue de seguridad en distintos puntos del estado para “garantizar la libre circulación y el orden”.

“Hoy dimos un golpe fundamental contra la delincuencia organizada con la detención de Alfonso ‘N’, presunto líder del Cártel de Los Reyes y objetivo prioritario de alto impacto con orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y motín”, escribió Ramírez Bedolla en X.

Hoy dimos un golpe fundamental contra la delincuencia organizada con la detención de Alfonso “N”, presunto líder del Cártel de Los Reyes y objetivo prioritario de alto impacto con orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y motín. Cabe destacar que las autoridades… https://t.co/J0t2e94LMT — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) August 2, 2026

“En coordinación con la presidenta @Claudiashein, la Guardia Civil, FGE y fuerzas federales mantenemos un despliegue en Los Reyes y la región para garantizar la libre circulación y el orden”, abundó el gobernador.

Alfonso “N”, detenido tras operación de precisión en Los Reyes de Salgado

Alfonso “N”, alias “Poncho” o “Quiringua”, fue detenido junto a otras dos personas tras una operación de precisión ejecutado por fuerzas federales en la localidad de Imbaracuaro, en el municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán.

🚨 Este sábado en Michoacán, fue detenido Alfonso "N", alias "Poncho", identificado como líder del cártel de Los Reyes, lo que derivó en bloqueos carreteros en distintos puntos al noreste de la entidad.https://t.co/QaDTgS8Ane pic.twitter.com/FG0qNl16Oi — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 2, 2026

Alias “Poncho” es identificado como jefe del “Cártel de los Reyes”, el cual, a su vez, pertenece a Cárteles Unidos. De acuerdo con información del Gabinete federal de seguridad, el primero cuenta con presencia en los municipios michoacanos de Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos.

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