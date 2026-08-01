Reportan bloqueos y quema de vehículos en Los Reyes, Michoacán | VIDEO

Bloqueos carreteros en Michoacán, el 1 de agosto de 2026.

Autoridades estatales alertaron este sábado sobre bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos del municipio de Los Reyes de Salgado y de la región noroeste de Michoacán, en medio de reportes de un despliegue de autoridades federales.

Desde alrededor de las 17:00 horas, el C5 de Michoacán reportó afectaciones a la circulación en seis tramos carreteros en Los Reyes y municipios aledaños.

Posteriormente, a las 18:55, informó la liberación de dos vialidades en Los Reyes y Tocumbo, aunque persiste el cierre de otras cuatro:

Carretera Los Reyes – Peribán , en el acceso a Peribán, a la altura de Los Laureles, municipio de Peribán

Carretera Uruapan – Peribán , a la altura de la glorieta de San Francisco Peribán, municipio de Peribán

Carretera Los Reyes – Uruapan , a la altura del entronque a Pamatácuaro, municipio de Los Reyes

Carretera Costera, a la altura de la localidad de Maruata, municipio de Aquila

⚠️ #AlertaVial ℹ️

BLOQUEOS – #Michoacán 🟢

(ACTUALIZACIÓN: 18:55 HRS 🕰️)

Al momento, se actualiza el estatus de la circulación vehicular en distintos puntos de la entidad:



🟢 VIALIDADES LIBRES:

1️⃣ Tramo carretero Jacona – Los Reyes, a la altura del Puente Tocumbo (municipio de… pic.twitter.com/O9KERbTuF0 — C5 Michoacán (@C5Michoacan) August 2, 2026

Por separado, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó el despliegue de la Guardia Civil en los distintos puntos afectados, en coordinación con autoridades federales.

“Las acciones se realizan para restablecer las condiciones de seguridad, proteger a la población y apoyar en la liberación de las vías de comunicación“, informó la corporación.

Reportan la detención de Luis Enrique "N" alias "Wicho, de Los Reyes y/o El R5" líder de Cárteles Unidos; reportan narcobloqueos en Los Reyes #Tocumbo y #Peribán #Michoacán #LosReyes pic.twitter.com/Jb37m1T04E — Tipitapas (@Tipitapas) August 2, 2026

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cehr