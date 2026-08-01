Por presunto operativo

Reportan bloqueos y quema de vehículos en Los Reyes, Michoacán | VIDEO

Autoridades estatales reportan bloqueos en vialidades de los municipios de Aquila, Los Reyes, Peribán y Tocumbo

Bloqueos carreteros en Michoacán, el 1 de agosto de 2026.
Bloqueos carreteros en Michoacán, el 1 de agosto de 2026. Foto: RRSS
Por:
La Razón Online

Autoridades estatales alertaron este sábado sobre bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos del municipio de Los Reyes de Salgado y de la región noroeste de Michoacán, en medio de reportes de un despliegue de autoridades federales.

Desde alrededor de las 17:00 horas, el C5 de Michoacán reportó afectaciones a la circulación en seis tramos carreteros en Los Reyes y municipios aledaños.

Posteriormente, a las 18:55, informó la liberación de dos vialidades en Los Reyes y Tocumbo, aunque persiste el cierre de otras cuatro:

TE RECOMENDAMOS:
Vuelca camión de pasajeros en Naucalpan
En Edomex

Camión de transporte público vuelca tras presunta falla de frenos en Naucalpan | VIDEO

  • Carretera Los Reyes – Peribán, en el acceso a Peribán, a la altura de Los Laureles, municipio de Peribán
  • Carretera Uruapan – Peribán, a la altura de la glorieta de San Francisco Peribán, municipio de Peribán
  • Carretera Los Reyes – Uruapan, a la altura del entronque a Pamatácuaro, municipio de Los Reyes
  • Carretera Costera, a la altura de la localidad de Maruata, municipio de Aquila

Por separado, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó el despliegue de la Guardia Civil en los distintos puntos afectados, en coordinación con autoridades federales.

“Las acciones se realizan para restablecer las condiciones de seguridad, proteger a la población y apoyar en la liberación de las vías de comunicación“, informó la corporación.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
A la derecha, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, el gobernador Salomón Jara.
Plan General Lázaro Cárdenas

Sheinbaum destina 37 mil mdp para infraestructura carretera de Oaxaca


Google Reviews