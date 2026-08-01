‘Hay muchas preguntas incómodas’: Grecia cuestiona la hipótesis federal sobre el asesinato de Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia, cuestionó la versión expuesta por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, al asegurar que existen “muchas preguntas incómodas” que, dijo, no deberían quedar sin respuesta.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la alcaldesa lanzó una serie de interrogantes luego de que el funcionario federal afirmara que una de las principales líneas de investigación apunta a que Manzo fue asesinado porque sus acciones afectaban los intereses del crimen organizado.

“¿Si Carlos Manzo incomodaba tanto al crimen organizado, por qué lo dejaron avanzar tanto? ¿Por qué complicar su asesinato ante miles de personas y no hacerlo en el cerro, donde prácticamente hacía sus recorridos todos los días sin tantos ojos que estuvieran sobre él? ¿Por qué no hacerlo cualquier día que él caminaba solo por el centro?”, escribió.

Grecia también recordó que, desde que Carlos Manzo era diputado federal invitado por Morena, ya realizaba denuncias y señalaba la presencia de grupos criminales, por lo que cuestionó por qué en ese periodo no fue atacado.

“Desde que era diputado federal invitado como externo por Morena; siempre incomodó al crimen, siempre levantó la voz, ¿por qué en ese momento no le hicieron nada? ¿Será porque en ese momento pertenecía a un partido?”, publicó.

La alcaldesa aclaró que se trata de preguntas que, a su consideración, deben responderse como parte de las investigaciones y expresó su preocupación de que estos planteamientos puedan quedar en el olvido.

“Hay muchas preguntas incómodas que quizá al sistema no le gustarán, pero yo seguiré levantando la voz y exigiendo justicia”, señaló.

Finalmente, aseguró que continuará exigiendo justicia no solo por Carlos Manzo, sino también por las madres buscadoras, las víctimas de homicidios que calificó como “inexplicables” y las familias afectadas por la violencia.

Las declaraciones de Grecia se producen horas después de que Omar García Harfuch informara que la principal hipótesis de las autoridades federales es que el asesinato de Carlos Manzo estaría relacionado con las acciones que emprendía contra grupos delictivos, aunque las investigaciones continúan para esclarecer completamente el caso.

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MSL