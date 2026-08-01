Ataque contra policías en Calera, Zacatecas, culmina con 5 civiles abatidos

Imagen de archivo de un elemento de seguridad de Zacatecas.

Un segundo ataque contra policías en Zacatecas, esta vez en el municipio de Calera, culminó con cinco civiles abatidos, mientras que las autoridades investigan los hechos y refuerzan la seguridad en la zona.

Así lo informó el secretario General de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, a través de sus redes sociales, en donde detalló que el ataque ocurrió en el área de Río Frío, en el citado municipio.

De acuerdo con la información presentada por el secretario, en la zona se registró una agresión contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y de la Policía de Investigación, quienes se encontraban ahí como parte del Operativo Rastrillo implementado desde mediados del mes anterior.

Destacó que los elementos de seguridad repelieron la agresión, lo cual provocó que cinco civiles armados fueran abatidos.

Además, informó el secretario, a los presuntos agresores se les aseguraron ocho armas largas y tres vehículos.

🚨Otra agresión armada contra policías en Zacatecas



Autoridades desplegaron un operativo en Río Frío, municipio de Calera, tras un ataque contra elementos de la FRIZ y de la Policía de Investigación.



De manera preliminar, el gobierno estatal reportó civiles armados abatidos,… pic.twitter.com/V2iODck4fP — Azucena Uresti (@azucenau) August 1, 2026

Rodrigo Reyes Mugüerza destacó que la situación se encuentra “bajo control”, pero que el operativo continúa, por lo que llamó a la ciudadanía a tomar precauciones.

“En estos momentos, la situación se reporta bajo control; sin embargo, el operativo continúa, por lo que se solicita a la ciudadanía circular con las debidas precauciones y permitir el libre tránsito de las autoridades que participan en las labores de seguridad”, escribió el secretario General de Gobierno.

Segundo ataque contra policías en Zacatecas en menos de 24 horas

El ataque ocurre a menos de un día después de otra agresión contra policías registrada en el estado, esta vez en el municipio de Luis Moya.

Tres policías de Luis Moya, Zacatecas, realizaban un recorrido de prevención entre los límites con Aguascalientes, en el tramo carretero entre las localidades de Barranquillas y Julián Adame.



Fueron alcanzados por la explosión, lo que provocó la muerte de uno de ellos, mientras… pic.twitter.com/6R8Iy1upMj — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 1, 2026

De acuerdo con reportes, vecinos del municipio colindante de Cosío, Aguascalientes, alertaron al número de emergencias 911 por una explosión.

En respuesta, policías acudieron al lugar y encontraron el origen del siniestro cerca de la comandancia municipal de Luis Moya. Ahí, fueron atacados por civiles armados.

Como resultado, un policía falleció y otros dos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

¿Qué es el Operativo Rastrillo implementado en Zacatecas?

De acuerdo con el secretario General de Gobierno de Zacatecas, la agresión contra policías ocurrió en el contexto del Operativo Rastrillo.

Aspecto de la Operación Rastrillo, cuyo objetivo es contener la violencia en Zacatecas. ı Foto: FGE Zacatecas

Se trata de un reforzamiento de seguridad implementado en el estado ante los recientes hechos violentos, como el hallazgo de 10 cuerpos en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto, el 18 de julio.

Al corte del 30 de julio, el Gobierno de Zacatecas reportó 14 detenciones como parte del Operativo.

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