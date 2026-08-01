Atacan a policías en Luis Moya, Zacatecas; hay un muerto y dos heridos

Un grupo de policías municipales de Luis Moya, Zacatecas, fue atacado la noche del viernes, hechos por los cuales uno perdió la vida y otros dos resultaron heridos, y que ya investigan las autoridades locales.

Así lo informó el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien destacó que fue enterado del ataque por la Secretaría de Seguridad Pública.

El funcionario no dio a conocer más detalles de la agresión, y fue la prensa local la que brindó más información.

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Así, de acuerdo con el medio Semanario Zeta, el episodio comenzó cuando vecinos de la comunidad de Soledad de Abajo, en Cosío, Aguascalientes, colindante con el mencionado municipio zacatecano, escucharon una fuerte explosión, por lo que llamaron al número de emergencias 911.

Al arribar los elementos de emergencia, encontraron que la explosión, en realidad, fue en la comunidad de Barranquilla, a poca distancia de la comandancia municipal de Luis Moya, Zacatecas.

Gobierno reforzó seguridad en lugar del incidente y pidió tomar precauciones. ı Foto: Captura de video (Cortesía @JLM Noticias)

El arribo de policías provocó un enfrentamiento armado con los presuntos agresores que permanecían en la zona. Lo anterior provocó que un elemento de seguridad perdiera la vida en el momento y otros dos fueran hospitalizados.

“Lamentablemente, uno de los elementos perdió la vida en el cumplimiento de su deber y dos de sus compañeros resultaron heridos, por lo que ya reciben la atención correspondiente”, escribió el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Los policías habían acudido a atender un reporte al 911 por una explosión. ı Foto: Captura de video (Cortesía @JLM Noticias)

En tanto, según el diario Semanario Zeta, los policías fueron llevados a un hospital en la capital del estado; uno, en código rojo, con riesgo para su vida y, otro, en código amarillo, en estado grave pero estable.

Gobierno de Zacatecas refuerza seguridad y pide precauciones

Como consecuencia del ataque, el secretario de Gobierno informó que se reforzó la seguridad en el estado, y pidió a la ciudadanía tomar precauciones y evitar la zona donde se registraron los hechos.

🚨Ataque contra policías en Luis Moya, Zacatecas.



Un agente municipal murió y dos más resultaron heridos tras una agresión registrada la madrugada de este 1 de agosto.



De acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría sido con explosivos.



El secretario de Gobierno del… pic.twitter.com/cfunBmJbqw — Azucena Uresti (@azucenau) August 1, 2026

“Por instrucciones del Gobernador del estado, las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz han reforzado de inmediato el operativo con el objetivo de localizar y detener a los responsables de esta agresión”, escribió el secretario en su publicación en redes sociales.

“Pedimos a la ciudadanía circular con precaución en la zona, atender las indicaciones de las autoridades y permitir el libre tránsito de las corporaciones que participan en este despliegue”, abundó.

🚨 Sheinbaum promete reforzar la seguridad en Zacatecas tras el asesinato de 10 personas.



La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad ya trabaja para identificar y detener a los responsables del multihomicidio ocurrido en Zacatecas. Además, confirmó que… pic.twitter.com/UkkWUIvrtD — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 21, 2026

El ataque armado contra policías ocurre en medio de creciente violencia en Zacatecas, particularmente cuando, hace dos semanas, se hallaron diez cuerpos distribuidos entre los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto. Entre ellos, se encontraban los de funcionarios en activo.

“Reiteramos nuestra convicción de no ceder frente a quienes pretenden frenar los esfuerzos institucionales por devolver la paz y tranquilidad a Zacatecas”, concluyó Rodrigo Reyes Mugüerza.

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