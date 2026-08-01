Guanajuato sale del primer lugar nacional en homicidios: julio cierra con cifra récord a la baja

Guanajuato suma un año y cinco meses con tendencia a la baja en homicidios dolosos tras operativos de seguridad.

De acuerdo con los datos preliminares de la Mesa Nacional de Seguridad, al cierre de julio el estado de Guanajuato registró una disminución histórica en homicidios al registrar 95 víctimas, la cifra más baja en los últimos 9 años.

El gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo suma además un año y cinco meses de disminución sostenida en este delito, producto de la implementación de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

La estrategia CONFIA articula esfuerzos entre corporaciones federales, estatales y municipales para combatir la violencia en la entidad. ı Foto: Gobierno Guanajuato

Con un promedio diario de 3.06 víctimas, Guanajuato presenta una disminución de 75.9% en comparación con los 12.7 de febrero de 2025, cuando se registró el pico más alto en lo que va de la presente administración.

Destaca además que julio es el primer mes desde marzo de 2017 con menos de 100 víctimas de homicidio doloso; en aquella fecha se registraron 97 casos.

La coordinación entre la Guardia Nacional, el Ejército y policías locales permite reducir los índices delictivos ı Foto: Gobierno Guanajuato

Según las cifras preliminares, Guanajuato abandonó ya el primer lugar nacional en número de víctimas, ubicándose en tercer sitio detrás de Chihuahua con 104 casos, y Sinaloa, con 99.

Además, descendió hasta el noveno sitio en víctimas por cada 100 mil habitantes, con un índice de 1.44, detrás de Sinaloa (3.09), Morelos (2.71), Colima (2.59), Chihuahua (2.54), Tabasco (2.26), Baja California (2.17), Guerrero (1.77) y Michoacán (1.45).

Fuerzas de seguridad mantienen esquemas de inteligencia y patrullaje en los 46 municipios del estado. ı Foto: Gobierno Guanajuato

La estrategia CONFIA se basa en la coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, y Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, así como las policías de los 46 municipios.

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