Destaca Rosa Icela Rodríguez resultados de atención a las causas para garantizar seguridad en Guanajuato

Este viernes la Secretaria de Gobernación participó en la conferencia presidencial, realizada desde Guanajuato.

En el marco de la reducción superior al 60 por ciento en el número de homicidios dolosos en el estado de Guanajuato, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó los resultados de la implementación de la estrategia de atención a las causas.

La funcionaria expuso, durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que entre octubre de 2024, fecha en la que inició el programa Sí al desarme, sí a la paz, al 11 de febrero de este 2026, se han canjeado 352 armas de fuego por dinero, lo que ha significado sacar armamento de las calles del estado.

Destacó que se impulsaron acciones principalmente en Celaya, León y Salamanca, los cuales definió como sitios en donde se registraban más delitos.

Mencionó que, junto a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo se llevaron a cabo 346 sesiones de la mesa estatal de paz, dos interregionales y tres mil 441 regionales donde se alcanzaron 730 acuerdos.

Derivado de esto, también se efectuaron 273 jornadas por la paz y este mes se instalarán los consejos de paz y justicia cívica.

Se desplegó todo un esfuerzo interinstitucional para brindar 503 mil 21 servicios y trámites. Trámites como actas de nacimiento, como proporcionar la CURP y otros servicios.

Además se recorrieron 4 colonias donde realizamos 46 120 visitas casa por casa, instalamos 77 comités de paz, se efectuaron 108 ferias de paz y se recuperaron 45 espacios públicos.

