Libia Dennise agradece a Claudia Sheinbaum apoyo en seguridad, ante reducción en homicidios

Libia Dennise García agradece a Claudia Sheinbaum el respaldo federal para fortalecer la seguridad en Guanajuato.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el apoyo enviado a la entidad para reforzar la seguridad y devolver la paz a la población.

Al recibir al Gabinete de Seguridad y a la mandataria federal, la titular del Ejecutivo estatal subrayó que una de las prioridades tanto de la Federación como de su administración ha sido garantizar la paz y el bienestar de las familias guanajuatenses, mediante el diálogo y la coordinación institucional.

Quiero agradecer porque creo que es importante reconocer que si algo ha sido prioritario para el gobierno federal encabezado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, como para nuestro gobierno estatal en Guanajuato, es recuperar la paz y el bienestar para todas las familias Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato



Esa ha sido la guía desde el inicio de nuestras administraciones y en Guanajuato hemos encontrado apertura, diálogo, colaboración y coordinación para lograr los resultados que hoy podemos darle a nuestra gente en Guanajuato Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato



La gobernadora destacó que la entidad acumula 11 meses consecutivos con homicidios a la baja, lo que permitió que el pasado enero se convirtiera en el enero con menos asesinatos en los últimos ocho años.

Asimismo, resaltó la continuidad de una política pública que, afirmó, “construye y da resultados”. Adelantó que más tarde acudirían a León para inaugurar una preparatoria, como parte del objetivo de que ningún joven se quede sin estudiar y cuente con espacios dignos para su desarrollo.

Así es que, presidenta, bienvenida a Guanajuato Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato



