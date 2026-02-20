Homicidios en Guanajuato bajan 65% durante sexenio de Claudia Sheinbaum: SESNSP

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han disminuido 65 por ciento los homicidios dolosos en Guanajuato, una de las entidades prioritarias por sus altos índices de violencia.

Durante una conferencia en el estado, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que el promedio diario pasó de 12.71 en septiembre de 2024 a 4.45 en enero de 2026.

En términos anuales, 2025 se ubicó como el año con menor incidencia desde 2018, al pasar de 12.3 a 7 homicidios diarios, lo que representa una reducción de 19 por ciento y lo posiciona como el nivel más bajo en ocho años.

Reportan disminución histórica en homicidios y reducción de 62% en víctimas en Guanajuato. ı Foto: Captura de video

Asimismo, se reportó una disminución de 62 por ciento en el número de víctimas de este delito.

Respecto a los delitos de alto impacto, la funcionaria detalló una reducción de 35 por ciento, al pasar de un promedio diario de 45.35 a 29.65.

De manera desagregada, se indicó que prácticamente todos los delitos registraron bajas, con excepción del robo a transeúnte con violencia y el robo a casa habitación con violencia.

En contraste con la tendencia nacional, el delito de extorsión, que ha mostrado un incremento en otras entidades, reportó en Guanajuato una disminución de 31 por ciento.

Por otro lado, al presentar avances de la estrategia de Atención a las causas, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que se han canjeado 352 armas como parte del programa “Sí al desarme, sí a la paz”.

