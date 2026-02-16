Guanajuato fortalece la transparencia con nueva plataforma pública de seguridad

La Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó en la emisión semanal de Conectando con la Gente una plataforma de transparencia sobre el panorama de seguridad en Guanajuato, disponible para consulta pública de todas y todos los ciudadanos.

Desde las instalaciones del C5i en Puerto Interior, la Mandataria Estatal destacó que esta plataforma de datos abiertos es un ejercicio inédito en el país que reúne, en un solo sitio, los resultados y acciones de las distintas instancias que integran el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO), conformado por autoridades estatales y federales.

La Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo. ı Foto: Gobierno de Guanajuato.

“Es una plataforma inédita, un ejercicio inédito en el país en donde confluyen todos los datos de las diferentes instancias que conformamos el grupo de inteligencia operativa. Queremos acercar a la gente los datos y herramientas para que cualquier ciudadano pueda consultar lo que estamos haciendo”, dijo la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La nueva herramienta digital se alimenta del trabajo del Grupo de Inteligencia Operativa, integrado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y Paz, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las Fiscalías estatal y federal, así como instancias federales de inteligencia y seguridad.

Este grupo coordina acciones de investigación, prevención y operación en materia de seguridad, compartiendo información estratégica que permite detenciones, decomisos y operativos conjuntos, así como prevenir delitos y fortalecer la procuración de justicia.

Por su parte, el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, señaló que la cooperación y la coordinación permanentes entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y fuerzas armadas han sido elementos clave para fortalecer la estrategia de seguridad y avanzar en la construcción de la paz en Guanajuato.

El Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, explicó que la base principal de la nueva plataforma es la confianza y el intercambio de información entre las instituciones, que permite investigar, corroborar datos y convertirlos en resultados concretos.

“Hoy en Guanajuato tenemos una coordinación real, basada en la confianza y en el intercambio de información que se investiga, se corrobora y se convierte en resultados. Ese trabajo conjunto es lo que hoy se refleja en esta plataforma”, destacó González Martínez.

En tanto, el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, subrayó que el trabajo sistematizado y metodológico entre las instancias que integran el GIO ha permitido generar productos de inteligencia que se comparten con confianza y se traducen en mayor seguridad para la entidad.

También incluye mapas interactivos, indicadores por delito y comparativas estatales y municipales, así como bases de datos descargables para análisis periodísticos, académicos o ciudadanos.

“Es un ejercicio de transparencia proactiva. No solamente queremos dar resultados, queremos que esos resultados estén bajo el escrutinio público, que puedan consultarse, analizarse y contrastarse”, señaló la Gobernadora.

Además de la información estadística, la plataforma integra secciones de prevención, cultura de la denuncia y herramientas digitales para que la ciudadanía pueda reportar delitos o solicitar apoyo.

Seguridad con coordinación, prevención y participación ciudadana

Durante el programa se destacó que la estrategia de seguridad en Guanajuato se basa en la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, el fortalecimiento de la inteligencia operativa y la atención a las causas de la violencia.

La Mandataria Estatal señaló que, gracias al trabajo conjunto, se ha logrado una baja sostenida en homicidios dolosos durante los últimos 11 meses, aunque reiteró que la tarea por la seguridad es permanente.

“En seguridad nunca podemos echar las campanas al vuelo. Cada logro es un nuevo punto de partida. Nuestro único interés es que nuestras familias vivan con tranquilidad y recuperar la paz para nuestras hijas e hijos”, dijo.

Finalmente, invitó a la ciudadanía, medios de comunicación, academia y sector estudiantil a consultar la plataforma, utilizarla y aportar sugerencias para seguir fortaleciendo este ejercicio de transparencia.

“Esta página es de ustedes y para ustedes. La seguridad también se construye con información, con confianza y con participación ciudadana”, concluyó.

En esta emisión de Conectando con la Gente acompañaron a la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo: Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno; Juan Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad y Paz; el General de Brigada Estado Mayor Gabriel Martínez García, Comandante de la 16ª Zona Militar; el General de Brigada Estado Mayor Edmundo Homero Blanco Lozada, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el estado de Guanajuato; Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal General del Estado; y el General de Brigada Estado Mayor Jorge Pedro Nieto Sánchez, Comandante Interino de la XII Región Militar.

