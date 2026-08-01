Acapulco lidera el turismo en México; zona costera alcanza 95% de ocupación hotelera en esta temporada de verano

Acciones coordinadas entre gobierno e iniciativa privada reactivan la economía del sector turístico local.

Gracias a la estrategia de promoción turística implementada por la presidenta municipal, Dra. Leticia Lozano Zavala, Acapulco vive una de las mejores temporadas de verano de los últimos años, consolidándose como el destino preferido de turistas nacionales e internacionales.

Como muestra de este éxito, la zona costera del puerto alcanzó una ocupación hotelera del 95 por ciento, reflejo de la confianza de los visitantes y del fortalecimiento de la actividad turística en el municipio.

Promoción turística impulsada por el municipio fortalece el arribo de visitantes nacionales e internacionales. ı Foto: Gobierno Acapulco

El secretario de Turismo Municipal, Noé Peralta Herrera, informó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada, así como de las caravanas de promoción turística realizadas en distintos estados del país, acciones que han permitido fortalecer la conectividad aérea, marítima y terrestre de Acapulco.

“Hoy Acapulco demuestra que está más fuerte que nunca. La respuesta de los visitantes confirma que las estrategias de promoción y el trabajo conjunto con el sector turístico están dando resultados y posicionan nuevamente al puerto como líder del turismo en México”, destacó el funcionario.

La administración que encabeza la Dra. Leticia Lozano Zavala mantiene firme su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el turismo como principal motor económico del municipio, generando mayor ocupación hotelera, derrama económica, empleos y bienestar para miles de familias acapulqueñas.

Con una ocupación del 95 por ciento en su zona costera durante esta temporada vacacional, Acapulco refrenda su liderazgo turístico y confirma que sigue siendo el destino favorito para disfrutar el verano en México.

Sigue leyendo:

am