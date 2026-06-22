Noé Peralta Herrera fortalece alianzas estratégicas para consolidar a Acapulco como destino turístico

El secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta Herrera, ha impulsado una intensa agenda de trabajo y vinculación con líderes empresariales, inversionistas y representantes del sector turístico nacional, fortaleciendo alianzas estratégicas que hoy contribuyen al posicionamiento y recuperación del puerto como uno de los destinos más competitivos de México.

Entre estas importantes alianzas destacan los acercamientos con Antonio Cosío Pando, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); Jorge Paoli Díaz, presidente nacional de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH); y el General Leobardo Ávila Bojórquez, director general de Mexicana de Aviación, con quienes se han establecido mecanismos de colaboración para fortalecer la conectividad, la inversión y la promoción turística de Acapulco.

Gracias al trabajo coordinado entre los sectores público y privado, Acapulco cuenta actualmente con más de 310 hoteles y cerca de 17 mil habitaciones disponibles, consolidando una de las ofertas turísticas más importantes del país y generando condiciones de competitividad para atraer más visitantes nacionales e internacionales.

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Como parte de la estrategia de promoción turística, durante este 2026 se han realizado exitosas caravanas en los principales mercados emisores del país, incluyendo Monterrey, Querétaro, Guadalajara, la región del Bajío y Puebla, donde participan activamente hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, operadores turísticos y prestadores de servicios, fortaleciendo la presencia de Acapulco en los mercados prioritarios.

Los resultados de estas acciones se reflejan en una importante reactivación económica que ha permitido la generación de más de 80 mil empleos directos vinculados a la actividad turística, beneficiando a más de 200 mil familias que dependen de esta industria, considerada el principal motor económico del puerto.

Asimismo, la Secretaría de Turismo de Acapulco ha fortalecido la conectividad aérea mediante alianzas estratégicas con Mexicana de Aviación, Viva Aerobus, Volaris y TAR, Aeroméxico, ampliando las opciones de acceso al destino y facilitando la llegada de más visitantes.

De igual forma, se trabaja de manera coordinada con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) para fortalecer el arribo de cruceros turísticos durante 2027, consolidando a Acapulco como un puerto atractivo para el turismo marítimo internacional.

La promoción del destino también se extiende al transporte terrestre y a campañas publicitarias en diversos puntos del país, impulsando la próxima temporada vacacional de verano y reforzando la presencia de la marca Acapulco en los principales mercados emisores.

Noé Peralta Herrera destacó que estos resultados han sido posibles gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el sector empresarial y los inversionistas turísticos que continúan confiando en Acapulco como uno de los destinos más importantes de México.

“Acapulco está de pie gracias a la confianza de quienes siguen invirtiendo, generando empleos y apostando por el desarrollo del destino. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los empresarios del sector turístico que han contribuido a la recuperación y fortalecimiento del puerto”, expresó.

Asimismo, señaló que el Gobierno Municipal de Acapulco mantiene el rumbo y la continuidad de los proyectos estratégicos que fueron planeados para esta administración, garantizando la estabilidad institucional y la consolidación de acciones orientadas al crecimiento económico, la promoción turística y la generación de bienestar para las familias acapulqueñas.

Finalmente, informó que continuará la estrategia de promoción nacional mediante campañas en espectaculares, pantallas digitales y diversos medios de comunicación en todo el país. Esta semana se inicia una importante etapa de promoción en Puebla, uno de los mercados emisores más relevantes para Acapulco, con el objetivo de seguir incrementando la llegada de visitantes y consolidar el crecimiento turístico del destino.

Acapulco sigue avanzando con paso firme, fortaleciendo su infraestructura, ampliando su conectividad y consolidando alianzas que garantizan un futuro de crecimiento, inversión y bienestar para miles de familias que viven del turismo.

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FGR